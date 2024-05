Slovenská hokejová roztlieskavačka: Počas zápasu po mne hádzali pivo. Niektoré ženy žiarlia, že ich muži z nás nevedia spustiť oči

Ľudia si myslia, že s hokejistami spávame, hovorí Hadi, roztlieskavačka na hokejových zápasoch. Spomína, ako po nej už hádzali pivo alebo jej nadávali.

Nikdy nestrkajte nohy na schody, keď tam práve roztlieskavačka tancuje, varuje fanúšikov Hadi. „Raz za mnou prišla jedna moja tanečnica s tým, že ju na schodoch cudzia žena schválne potkýna. Dôvodom mohla byť žiarlivosť, nakoľko vedľa nej sedel jej partner a pravdepodobne sa jej nepáčilo, že sa na dievča pozerá,“ hovorí slovenská cheerleaderka. .

V Refresheri nás tentokrát zaujímalo, ako vyzerá bežný deň roztlieskavačiek, s čím všetkým sa počas hokejových zápasov stretnú a čo by nikdy z pozície fanúšikov nerobili. Na otázky nám odpovedala manažérka U Dance Cheerleaders z Banskej Bystrice, 26-ročná Hadi Kobolková.

Zdroj: Hadi Kobolková archív

Začali na univerzite, neskôr tancovali aj na majstrovstvách

Dievčatá zo skupiny U Dance Cheerleaders na čele s Hadi chodia tancovať na rôzne hokejové zápasy. Začínali na zápasoch hokejistov z UMB Hockey Team z Banskej Bystrice, rokmi sa rozšírili na ligu HC ’05 Banská Bystrica, extraligu Zvolen či Niké.

Hadi sa manažérkou skupiny stala po tom, čo z univerzity odišla jej predchodkyňa. „Som manežérkou aj trénerkou nášho klubu a všetko vediem sama. Samozrejme, dievčatá z môjho tímu mi s veľa vecami pomáhajú,“ opisuje.

Hadi navrhuje aj kostýmy pre celú skupinu a často sa inšpiruje aj zahraničnými tímami roztlieskavačiek. Zaujímalo nás, či sa dá práca roztlieskavačky robiť aj full-time, alebo je to viac voľnočasová aktivita.

Dievčatá z U Dance Cheerleaders. Zdroj: Hadi Kobolková archív

„Keby som mohla, tak roztlieskavačku určite robím aj na full-time, lebo ma to naozaj veľmi baví. Ale vzhľadom na to, že som aj zamestnaná, nemôžem sa tomu tak intenzívne venovať,“ hovorí Hadi a dodáva, že to tak majú aj ostatné dievčatá v skupine. Tiež sú pracovne alebo študijne vyťažené.

Tréningy preto mávajú jeden až dvakrát do týždňa, v závislosti od toho, ako sa im zosúladia rozvrhy. Aj to však stačí na to, aby si dievčatá pripravili zostavy a choreografie na hokejové zápasy. Aký je medzi tým rozdiel?

Tancujú na schodoch, hlavná roztlieskavačka je najvyššie

Hadi vysvetľuje, že choreografia a zostava nie sú rovnaké veci. Na zápasoch skupina dievčat tancuje zostavy, kratšie tanečné úseky, ktorých majú nacvičených hneď niekoľko.

Choreografie, na rozdiel od zostáv, sa tancujú na ľade. Tie však dievčatá nerobia často.