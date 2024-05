Zverejnili päť najlepších hotelov na svete. Ktorý si turisti zvolili za víťaza?

Populárna stránka o cestovnom ruchu, ktorá sa venuje poskytovaniu tipov na rôzne zariadenia a ich recenziami, aj tento rok zostavila rebríček najlepších hotelov roku 2024.

Čo musí ponúknuť hotel, aby sa dostal medzi 5 najlepších? Titul Travelers’ Choice Awards Best of the Best je ocenením najvyššej úrovne luxusu v oblasti cestovania. Udeľuje sa tým hotelom, ktoré získajú veľký počet vynikajúcich recenzií od komunity Tripadvisor za obdobie 12 mesiacov. Z ôsmich miliónov prihlášok dosiahlo tento míľnik menej ako jedno percento.



Toto je podľa portálu 5 najlepších hotelov na svete, ktoré si turisti zvolili:

5. Iberostar Grand Packard – Havana, Kuba

Tento 5-hviezdičkový hotel sa nachádza v centre starej Havany a ponúka ubytovanie v elegantných apartmánoch a izbách s pohostinnou obsluhou. Súčasťou hotela sú aj kúpele, bazén a posilňovňa.

4. Adiwana Suweta – Ubud, Indonézia

V tomto luxusnom hoteli si hostia oddýchnu pri cvičení, nechajú sa rozmaznávať v kúpeľoch alebo si môžu zaplávať v bazéne s výhľadom na les. Pre dobrodruhov rezort ponúka aj pešie a cyklistické túry. Malý počet priestranných izieb zabezpečuje pokojnú atmosféru s luxusnými kúpeľňami a mimoriadne pohodlnými posteľami. V hotelovej reštaurácii sa podávajú fantastické raňajky a pozorný personál poskytuje mimoriadne služby.

3. La Siesta Hoi An Resort & Spa – Hoi An, Vietnam

Je to nádherné miesto, ktoré spája atmosféru záhrady so šarmom butiku. Rezort má bohaté vybavenie vrátane barov, salónikov, reštaurácií, štyroch bazénov, posilňovne a kúpeľov. Izby sú čisté, priestranné a premyslene navrhnuté, niektoré s terasou a vonkajšou vírivkou. Hotel ponúka zákazníkom výnimočné služby, koloniálne kúzlo a luxusnú atmosféru, ktorá vytvára nezabudnuteľný zážitok.

2. Oblu Select Lobigili – Male, Maldivy

Miesto, kde sa stretávajú idylické tropické výhľady s dizajnom inšpirovaným prírodou. Predstav si odľahlé prostredie s moderným ubytovaním, so súkromnými bazénmi a s nádherným výhľadom. Vzrušujúce výlety ako šnorchlovanie, potápanie a rybolov sú na dosah len pár krokov od prístupu na pláž.

Vychutnaj si úžasné jedlo v reštaurácii na mieste a relaxuj v upokojujúcich kúpeľoch s omladzujúcimi procedúrami. Zaplávaj si v nekonečnom bazéne alebo navštív fitnescentrum. Vďaka vynikajúcim službám, výnimočnému počasiu a pocitu odľahlosti je tento hotel dokonalým miestom na oddych.

1. Hotel Colline de France – Gramado, Brazília

Absolútnym víťazom sa stal tento prepychový hotel, ktorý sa nachádza v krásnom prostredí, kde hostia nájdu kombináciu sofistikovanosti a pohodlia. Izby s veľkými posteľami pôsobia absolútne luxusne. Relaxovať môžeš vo vyhrievanom bazéne, vo wellness centre a v saune alebo si môžeš zacvičiť vo fitnescentre. Pri raňajkách nebude chýbať klavírna hudba alebo bezplatné sekty. Vďaka dizajnu a príjemnej atmosfére je hotel jedinečnou voľbou na elegantný, ale útulný útek z bežných dní.