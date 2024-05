Adam Sedro z Love Islandu obvinil Venis: Podvádzala ma, dokonca bola celý čas vydatá. Po jej reakcii prišiel ešte väčší hejt

Medzi kedysi zamilovaným párikom z reality šou to teraz poriadne vrie.

Po skončení populárnej reality šou Love Island vyzeral ich vzťah sľubne. Dvojica na svoje sociálne siete uverejňovala videá, v ktorých fanúšikom približovala osobný život a radila, ako sa k partnerovi treba správať. Láska Adama Sedra a Venduly alias Venis Dao však netrvala dlho.

Adam v novej epizóde podcastu Hodina pravdy, ktorý moderuje ich spolusúťažiaca Adriana Brabencová, uviedol, že ho jeho (už teraz) expriateľka svojou minulosťou poriadne prekvapila. „Venis je vydatá. Normálne je vydatá, má to v pase. Pani s morálkou, spirituálna so svojimi zásadami, si zobrala čáva z Vietnamu, ktorý sa chcel dostať do Česka,“ tvrdil, čím Adrianu úplne šokoval.

Dokonca uviedol, že ho údajne počas vzťahu podvádzala. Vraj sa počas toho, ako bol Adam odcestovaný, stretávala so svojím bývalým priateľom.

Venis pohotovo reagovala

Venis na tieto obvinenia takmer okamžite reagovala: „Nechcem hovoriť nič konkrétne, pretože hocičo, čo teraz poviem, vytvorí ďalší konflikt. A to nie je môj zámer. Kto chce, tak to pochopí. Kto nie, tak nie,“ prihovorila sa sledujúcim a taktiež im poďakovala za podporu.

Tí ju však v komentároch napriek úprimnému vyjadreniu skritizovali. Prekážalo im, že im neprezradila nič o svojom údajnom manželovi. „Toto vyjadrenie je také polomastné. Tú omáčku okolo si mohla vynechať,“ napísala pohoršená fanúšička. „Vyjadri sa ako dospelý človek,“ radí ďalšia. K údajnej svadbe s Vietnamcom či k podvádzaniu vo vzťahu sa bližšie nevyjadrila. Obvinenia od exfrajera tak nepotvrdila ani nevyvrátila.