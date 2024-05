Slovákov dojal príbeh stratených súrodencov: vyrastali v decákoch, ako dospelí sa našli. Teraz hľadajú poslednú sestru

Ich sestru, narodenú v Lučenci, si podľa dostupných informácií v detstve adoptovali do Talianska.

Slovákov na Facebooku dojal príbeh stratených súrodencov, ktorí sa po rokoch opäť našli. V skupine Hľadáme stratené kontakty na kamarátov, spolužiakov, kolegov, príbuzných... uverejnili krásny spoločný záber, ku ktorému pripojili aj výzvu na vypátranie poslednej sestry.

Súrodenci vyrastali v detských domovoch roztrúsení po Slovensku, ako dospelí sa však opäť našli, stretli a obnovili roztrhnuté puto. K šťastiu siedmich súrodencov však predsa len niečo chýba, posledná z nich – sestra Deniska.

„Hľadáme poslednú sestru. Volala sa Deniska Horváthová, ako malú si ju adoptovali. Jediné, čo máme, je tvoj rodný list. Narodila si sa 25. 2. 2002, máš už 22 rokov. Ak to raz budeš čítať a podarí sa nám ťa nájsť, bude to ten najkrajší zázrak,“ odkázali jej súrodenci Miro, Tomáš, Ada, Kristína, Mário, Dominik a Kristián, ktorí veria, že nič nie je nemožné a raz sa všetci opäť stretnú.

Podľa informácií, ktoré má jej biologická rodina, si dnes už dospelú ženu narodenú v Lučenci v detstve adoptovali do Talianska. „Prikladám ti sem aj fotku, ak by si sa rozhodla hľadať aj ty nás alebo nás možno hľadáš. Toto sme my a chýbaš nám už len ty,“ dodali na záver.

Príbeh mnohopočetnej rodiny si získal tisíce priaznivcov. Na Facebooku ich spoločnú výzvu zdieľalo viac ako 4-tisíc ľudí. Viacerí, medzi nimi aj tí žijúci v Taliansku, súrodencom ponúkli pomoc s jej hľadaním.