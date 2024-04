Let’s Dance odhalilo veľké prekvapenie: mieri na turné do regiónov. Medzi tanečníkmi sa objaví aj Janko Koleník

Markíza splnila fanúšikom šou prianie a na jeseň mieri za nimi po celom Slovensku.

Markíza oznámila obrovskú novinku. Po fenomenálnom úspechu tohtoročnej 9. série Let’s Dance sa rozhodli, že tanečný zážitok presunú z televíznej obrazovky, respektíve z Incheby, kde sa živé vysielanie nakrúca, až k tebe domov. Na jeseň totiž mieria na turné po celom Slovensku.

Mnohí fanúšikovia šou túžia po tom, aby si mohli vychutnať atmosféru tanečnej horúčky naživo. Televízia sa tak rozhodla, že im toto prianie splní.

„Let’s Dance patrí už od roku 2006 medzi najväčšie divácke hity TV Markíza a zakaždým ide o spoločenskú udalosť sezóny. Nie je to inak ani tento rok. Vypočuli sme preto priania naozaj obrovského množstva divákov, ktorí by si šou chceli vychutnať naživo, a už túto jeseň Let’s Dance príde prostredníctvom Televízie Markíza priamo do ich regiónu a postará sa im o nezabudnuteľný zážitok. Skutočne je sa na čo tešiť,“ potvrdil Michal Borec, riaditeľ centra marketingu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Do ktorých miest zavíta, sa dozvieš v nedeľu

To, kam tanečníci zavítajú, koľko bude stáť vstupenka a kedy si ju budeš môcť kúpiť, sa dozvieš už počas nedeľného prenosu. Televízia zároveň sľubuje, že za divákmi príde šou presne tak, ako ju poznajú z televíznych obrazoviek. Fanúšikovia sa môžu okrem tanečníkov tešiť aj na zaujímavé porotcovské zoskupenie či moderátorské duo.

Prvý potvrdený tanečník je miláčik publika a víťaz série spred dvoch rokov – Ján Koleník.

„Som veľmi rád, že skvelá šou Let’s Dance konečne vycestuje za svojimi fanúšikmi po celom Slovensku. Budú ju môcť zažiť naživo, so všetkým pompéznym, čo k nej patrí. A my, celá partia, ktorým tanec počas šou prirástol k srdcu a zmenil nám život, budeme pri tom,“ neskrýval herec svoje nadšenie v rozhovore pre Markízu.