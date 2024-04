CLOSE FRIENDS s Annou Jakab Rakovskou: Na mojom mužovi by som nezmenila nič, niekedy je ale príliš pravdovravný

Dočítaj článok do konca za SMS v hodnote 3,50€. Ako to funguje?

V najnovšej časti Close Friends nám na osobné otázky odpovedala herečka a tanečníčka z Let’s Dance Anna Jakab Rakovská.

Anna vchádza do miestnosti s tajomným pohľadom, no keď si sadne do kresla pred kamerou, na tvári sa jej objaví úsmev. V najnovšej časti Close Friends nám herečka prezradila informácie zo svojho života, o ktorých si možno nevedel.

Na slovenskej scéne jej chýbajú komédie, nie však tie prvoplánové, ale práve s hlbším zmyslom. Zdokumentovať by sa však podľa nej malo aj to, čo sa deje v našej krajine. „Bohužiaľ, materiálu je dosť, poďme sa venovať tomu, čo sa tu deje, investigatívnejšie,“ hovorí vo videu Anna.

Okrem práce nás zaujímalo aj to, ako to vyzerá u Aničky doma. Zistili sme, čo jej na nej manželovi Robovi Jakabovi najviac vadí. „Môj manžel je hrozne pravdovravný. Niekedy je tá pravda príliš ostro kladená, ale vždy to myslí v dobrom,“ hovorí herečka. Dodáva, že jej muž je super taký, aký je, a určite by na ňom nič nemenila, lebo by to potom nebol on.

Napriek tomu, že o sebe tvrdí, že je temperamentná, po rôznych skúsenostiach vraj sama dobre vie, že pri hádkach je pokojná komunikácia tou správnou cestou. „Určite viem byť aj ‚Talianka‘, ale vážim si veci, nehádžem nimi,“ hovorí s úsmevom. Keď má pocit, že je toho na ňu veľa, spomenie si na svoju kolegyňu Janku Oľhovú, ktorá má 6 detí v domácnosti a popritom rieši prácu.

