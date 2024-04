UŠETRI NA OBEDOCH: Podarilo sa nám navariť na celý týždeň za menej ako 4,50 € na deň (+ RECEPTY)

Pripravili sme si obedy na celý pracovný týždeň. Z niektorých jedál nám dokonca ostalo viac porcií.

Máš obmedzený budget, no nechceš jesť len bagety a polotovary? Skús sa inšpirovať naším nákupom. Takto si navaríš nielen chutné a zdravé obedy na celý týždeň, ale ešte k tomu nezaťažíš svoju peňaženku.

Nakúpili sme za 22,25 € a z tejto sumy sme dokázali navariť 5 plnohodnotných zdravých jedál, z ktorých nám dokonca ostalo viac porcií. Pri výbere produktov sme sa sústredili hlavne na privátne značky Lidla, vďaka čomu sa nám podarilo výrazne ušetriť.

Hľadanie lacných potravín v Lidli vôbec nie je komplikované. Supermarket sa tento apríl stal obchodom s najlepšími cenami na Slovensku. Pravidelné zľavy na potraviny môžeš využiť nielen cez Lidl Plus aplikáciu , ale pokiaľ v stredu alebo sobotu spravíš nákup v hodnote minimálne 50 €, Lidl ti dá zľavu 5 €.

Predtým než sa vydáš na nákup, vytvor si zoznam potravín, ktoré vieš využiť na čo najviac receptov. Môžeš sa inšpirovať naším nákupným zoznamom.

Takto vyzeral náš nákupný košík:

brokolica (500 g) – 1,19 €

smotana na šľahanie Pilos 33 % (3 × 250 ml) – 3,27 €

cherry paradajky datľové Slovensko (500 g) – 3,49 €

karí korenie Kania (1 balenie) – 0,29 €

paprika údená Kania (1 balenie) – 0,49 €

eidam plátky Pilos (100 g) – 0,89 €

kuracie prsné rezne Mäsiarova čerstvá porcia XXL (0,894 kg) – 4,01 €

hydinový bujón Kania (1 balenie) – 0,49 €

limetka (1 kus) – 0,49 €

cesnak (1 kus) – 0,42 €

cibuľa (3 kusy) – 0,50 €

maslo Pilos (125 g) – 0,99 €

zemiaky (1,614 kg) – 2,08 €

mrkva (1 kg) – 1,39 €

cícer varený Freshona (540 g) – 1,49 € Cena surovín k receptom je aktuálna v čase písania článku. S odstupom času sa môže meniť.

Zdroj: Refresher

V receptoch budeme využívať aj suroviny, ktoré máš bežne v kuchyni, ako soľ, koreniny, olej či múka. Preto sme ich do nášho zoznamu nedávali.

Pečené plnené zemiaky v šupke

⏰ Čas prípravy: 1 hodina 10 minút

📃 Budeš potrebovať

2 zemiaky

olej

soľ a korenie

plátok syra

½ mrkvy

1 cibuľu

1 čajovú lyžičku masla

mix sušených byliniek na dochutenie (nepovinné)

Postup

Vyhrej rúru na 200 stupňov Celzia. Zober dva zemiaky, poriadne ich umy a osuš. Priprav si plech, na ktorý dáš papier na pečenie. Zemiaky niekoľkokrát prepichni vidličkou, potri olejom, posyp soľou, korením a daj piecť na 1 hodinu.

Medzitým si priprav ostatné suroviny, a to syr, mrkvu, maslo, cibuľu a mix sušených byliniek. Plátok syra nakrájaj na drobné kocky. (Kúpili sme plátkový syr, pretože bol lacnejší než celý blok syra. Ak máš syrový blok, môžeš ho nastrúhať.) Polovicu mrkvy očisti a nastrúhaj na strúhadle alebo ju nakrájaj nadrobno. Čajovú lyžičku masla roztop v mikrovlnke.

Keď sa zemiaky dopečú, vyber ich a opatrne ich rozrež na polovicu, rúru nevypínaj. Potom vydlab ich vnútro lyžicou a vlož túto kašu do misky. Do zemiakovej kaše nasyp nastrúhanú mrkvu, pridaj roztopené maslo, poriadne pomiešaj a zmes vráť naspäť do zemiakov. Navrch zemiakov nasyp nakrájaný syr a daj ich zapiecť do rúry ešte na 10 minút. Počas toho nakrájaj cibuľu nadrobno a potom ju na oleji a miernom ohni opraž do hneda.

Na záver ich ozdob opraženou cibuľkou a bylinkami (my sme použili sušený petržlen).

Mrkvovo-cícerová karí polievka

⏰ Čas prípravy: 45 minút

📃 Budeš potrebovať

2,5 mrkvy

soľ a korenie

½ cibule

1 strúčik cesnaku

½ cícera z pohára

3 polievkové lyžice karí korenia

½ jedného kuracieho bujónu

1 krabičku smotany na šľahanie

mix sušených byliniek na dochutenie (nepovinné)

Postup

Mrkvu umy, ošúp a nakrájaj mrkvy na 2 cm veľké kocky. Vlož ich do hrnca, zalej vodou (tak aby dostatočne zakryla mrkvové kocky) a priveď do varu. Medzitým čo sa ti mrkva varí, rozpusť polovičku jednej bujónovej kocky 250 ml vriacej vody. Poriadne premiešaj, aby sa bujón rozpustil celý a nechaj vychladnúť. Mrkvu uvar domäkka.

Do väčšieho pohára nalej smotanu, bujónový vývar, uvarené mrkvové kocky. Tieto suroviny rozmixuj tyčovým mixérom, tak ako keď robíš smoothie.

Na väčšiu panvicu nalej olej a nechaj ho rozohriať. Medzitým otvor pohár vareného cícera a vodu, v ktorej „pláva“ cícer, sceď do hrnčeka alebo misy (zíde sa ti v ďalšom recepte). Do tohto jedla budeš potrebovať len polovicu obsahu. Potom zober cibuľu, cesnak, najemno ich nakrájaj a daj do panvice. Nechaj smažiť aspoň 2 a pol minúty, pridaj cícer a 3 polievkové lyžice karí korenia. Smaž ďalších 5 minút.

Na záver, rozmixovanú mrkvu so smotanou vylej na panvicu, poriadne zamiešaj, nechaj variť asi 5 minút. Ozdob bylinkami a máš hotovo. Polievka je vďaka cíceru veľmi sýta a ostalo nám z nej aj na dupľu.

Tip: Vodu alias aquafabu, v ktorej je cícer, nevylievaj. Zíde sa ti v ďalšom recepte ako náhrada za vajíčko. Je to jeden z mnohých trikov vegánov, ktorí si vedia kreatívne nahradiť isté suroviny. O tom sa viac dočítaš v našom článku

Kura s pečenou zeleninou a ryžou

⏰ Čas prípravy: 45 minút

📃 Budeš potrebovať

2 kuracie prsia

7 cherry rajčín

½ brokolice

1 vrecko ryže

1 strúčik cesnaku

1 mrkvu

štipku údenej papriky

soľ a korenie

olej

mix sušených byliniek na dochutenie (nepovinné)

Postup

Predhrej rúru na 200 stupňov Celzia. Následne umy zeleninu a nakrájaj ju – zemiaky na hranolky, rajčiny na polovicu a brokolicu na menšie kúsky. Nakrájanú zeleninu rozlož na plech, potri olejom, posyp soľou, korením a daj piecť na 30 minút.

Počas toho, ako sa zelenina pečie, zober jedno vrecko ryže, opláchni ho pod studenou vodou a daj ho variť do vody podľa inštrukcií na obale. Potom nakrájaj kuracie prsia na menšie kúsky a na rozohriatom oleji s nastrúhaným cesnakom ich osmaž. Nezabudni ochutiť soľou, korením a údenou paprikou.

Portugalská rajčinová ryža

⏰Čas prípravy: 40 minút

📃Budeš potrebovať

zvyšok rajčín z téglika

2 struky cesnaku

1 cibuľu

1 vrecko ryže

1 plátok syra

1 čajovú lyžičku masla

1 čajovú lyžičku údenej papriky

šťavu z limetky

soľ a korenie

mix sušených byliniek na dochutenie (nepovinné)

olej

Postup

Tento recept budú milovať najmä milovníci rajčín a je úplne jednoduchý. Nakrájaj cibuľu najemno, postrúhaj strúčiky cesnaku a usmaž do zlatista. Zvyšné rajčiny umy, nakrájaj na polovicu a pridaj ich do panvice. Pridaj soľ, korenie, údenú papriku a šťavu z jednej polovice limetky. Rajčiny smaž dovtedy, dokým nezmäknú. Môžeš ich postláčať počas varenia varechou, aby lepšie pustili šťavu.

Kým sa ti varia rajčiny, uvar jedno vrecko ryže v osolenej vode. Keď bude ryža hotová, nasyp ju do panvice a poriadne premiešaj. Na záver doplň maslo, syr a dobre premiešaj. Z tohto portugalského receptu „Arroz de tomate“ nám vyšli 2 porcie.

Zapekané kuracie mäso so zemiakmi a smotanou

⏰ Čas prípravy: 1 hodinu, 10 minút

📃 Budeš potrebovať

6 zemiakov

2 kuracie prsia

1/2 brokolice

plátky syru

trochu oleja na vymastenie

2 krabičky smotany na šľahanie

3 polievkové lyžice aquafaby (voda, v ktorej je varený cícer)

1 polievkovú lyžicu múky (alebo škrobu)

Postup

K tomuto receptu budeš potrebovať dve plastové misy a jednu sklenenú misu vhodnú do trúby alebo hlboký pekáč. Predhrej si rúru na 190 stupňov Celzia. Zober 6 zemiakov, ošúp ich a nakrájaj na tenšie kolieska a odlož ich do plastovej misy. Kuracie prsia nakrájaj na menšie rovnaké kocky a vlož do tej istej misy, kde sú zemiaky.

Do druhej misy nalej smotanu, tri polievkové lyžice aquafaby (môžeš použiť aj vajíčka), pridaj múku a poriadne vyšľahaj. Polovicu zmesi nalej na zemiaky a mäso a poriadne premiešaj v rukách (zvyšnú polovicu odlož na neskôr).

Misu na pečenie poriadne vymasti olejom. Na spodok misy vlož kuracie mäso a potom na neho rovnomerne poukladaj kolieska zemiakov. Pridaj navrch nakrájanú brokolicu a všetko zalej zvyškom smotanovej zmesi. Peč približne 60 minút pri 190 stupňoch Celzia. Keď ti zazvoní časovač, vyber pekáč, poukladaj plátky syru a daj zapiecť na ďalších 10 minút.

Tento recept nám vyšiel na viac, než dve porcie, takže si dopraješ nielen dupľu, ale môžeš si ho dať aj na večeru.

Bonus – Mrkva s domácim humusom

⏰ Čas prípravy: 20 minút

📃 Budeš potrebovať

pol pohára vareného cíceru

mrkvy

údenú papriku

soľ a korenie

trochu oleja

mix sušených byliniekna dochutenie (nepovinné)

Keďže nám zo surovín ostalo niečo navyše, rozhodli sme sa spraviť zdravú maškrtu, ktorú si vychutnáš pri pozeraní tvojich obľúbených seriálov alebo ako desiatu medzi hlavnými jedlami.

Postup

Nasyp varený cícer do pohára alebo misky, pridaj soľ, korenie a údenú papriku podľa chuti a poriadne ho rozmixuj na kašu. Zvyšné mrkvy (nám ostali 4) umy, ošúp, pokrájaj na hranolky a voilá, môžeš si ich vychutnať s domácim humusom.

