Nevylievaj cícerovú vodu, sprav si z nej puding. Toto je 7 trikov vegánov, ktoré by mali začať používať v kuchyni všetci ostatní

Tieto tipy ti pomôžu ušetriť čas, peniaze a otvoria ti aj nové možnosti v príprave jedál.

Keďže vegáni konzumujú čisto rastlinnú stravu, musia vymýšľať rôzne spôsoby, ako si nahradiť isté potraviny. Napríklad využívajú také veci, ktoré „všežravci“ bežne vyhadzujú do koša alebo vylievajú do drezu. My sme si pre teba pripravili niekoľko užitočných vegánskych tipov, ktoré ti rozhodne nemôžu chýbať v kuchyni.

Nemáš vajíčko? Nevadí

Z cícera si urobíme hummus a vodu, v ktorej bol cícer, vylievame do drezu. No vieš o tom, že táto tekutina, alias akvafaba, sa dá využiť na niekoľko užitočných spôsobov?

Akvafaba sa vo vegánskej kuchyni používa ako náhrada vaječného bielka. Viskózna tekutina sa dá vyšľahať rovnako ako vajíčko, a preto je užitočná či už vo varení, alebo v pečení. Z akvafaby si môžeš spraviť čokoládový puding, „pavlovku“, „mozzarellový syr“ alebo takéto koláčiky len z 3 ingrediencií.

Akvafaba sa dá takto krásne vyšľahať do imitácie bielka. Zdroj: Wikimedia commons/Mangostaniko

Nielen akvafaba sa dá využiť ako náhrada vajíčka. Podrvené ľanové semiačka zmiešané s vodou fungujú rovnako dobre. Čím dlhšie necháš zmes „oddychovať“, tým hustejšia bude.

Tip: Ak si pridáš do svojich vegánskych vajíčok čiernu soľ, dosiahneš rovnakú arómu, akú majú vajcia. Je to vďaka tomu, že takáto soľ je vulkanického pôvodu , a preto má výnimočne sírovú vôňu.

Sprav si „nicecream“ z hnedých banánov

Hnedé banány automaticky putujú do koša, lebo si myslíš, že sú už zlé, a to je chyba. Práve takéto banány majú skvelú konzistenciu, ktorá sa dá využiť v sladkých receptoch. Napríklad si môžeš vyrobiť vegánsku zmrzlinu alias „nicecream“. Ako na to?

Hnedé banány nakrájaj na tenšie kolieska a daj ich zmraziť do mrazničky na 24 hodín. Potom ich z mrazničky vyber, daj do misky, pridaj ľubovoľné mlieko, štipku vanilkovej príchute a rozmixuj. Voilá, takto si vyrobíš vlastnú zmrzlinu počas horúcich dní.

Instantná šľahačka z kokosového krému

Kokosový krém je nielen skvelá alternatíva smotany, ale môžeš si z neho spraviť sladkú vegánsku verziu šľahačky. Je to jednoduché – zmiešaj kokosový krém s cukrom a vlož ho do chladničky cez noc. Stuhnutý krém vyškrab (zvyšnú tekutinu z krému môžeš pridať do smoothies) a následne vyšľahaj do požadovanej formy.

Zmraz si tofu pre extra chrumkavosť

Tofu sa považuje za najviac univerzálnu surovinu pre vegánov. Môžeš z neho spraviť naozaj čokoľvek a áno, to znamená aj napodobeninu mäsa. Trik však spočíva v zmrazení – vtedy tofu zmení svoju textúru, ktorá dokonale imituje kuracie mäso.

Tofu môžeš využiť na niekoľko spôsobov, záleží na tom, ako ho pripravíš. Zdroj: Needpixel/Nayuta

Ak si chceš spraviť tofu na spôsob, ktorý bude mať chrumkavé okraje a mäkké vnútro, šupni ho do mrazničky. Nemusíš ho ani vyberať z obalu, len ho nezabudni predtým párkrát prepichnúť a zvyšnú vodu vylej do misky. Pred zmrazením je dôležité dostať čo najviac vody z tofu preč.

Tip: Vodu z baleného tofu môžeš použiť ako organické tekuté hnojivo . Obsahuje totižto živiny (fosfor, nitrogén a draslík), za ktoré sa ti tvoje rastliny poďakujú.

Lahôdkové droždie je kľúčom k syrovej chuti

Nahradiť syr nie je žiadna veda. Napríklad Vemondo vegánske plátky alebo Violife bloček sú skvelými alternatívami, ktoré si môžeš dať do sendviča, na pizzu alebo vyjedať len tak. No chutnú „syrovú“ omáčku na cestoviny, alebo dip si dokážeš spraviť aj raz-dva doma. Treba len tie správne ingrediencie.

Lahôdkové droždie dodá tvojmu vegánskemu syru tú pravú chuť. Zdroj: Flickr/Marco verch

Potrebuješ kešu, ktoré bolo aspoň deň namočené vo vode, soľ, cesnak, čierne korenie a hlavnú kľúčovú surovinu – lahôdkové droždie. Táto ingrediencia dodá tvojim jedlám extra syrovo-orechovú chuť a navyše je plná minerálov, vitamínov a antioxidantov. Môžeš ju použiť aj ako posýpku namiesto parmezánu.

„Gaštanové“ pyré z fazule

Vieš o tom, že fazule sa používajú ako náhrada za gaštanové pyré a chutí to na nerozoznanie? Pravé gaštanové pyré nájdeš v mraziacich boxoch v Lidli za 1,79 €, alebo si vytvor jeho alternatívu u seba doma. Ak sa ti niekde povaľuje maslová fazuľa, uvar ju, rozmixuj, zmiešaj s maslom, cukrom a chutné „gaštanové“ pyré je na svete.

Toto pyré si nemusíš pripraviť len na sladký spôsob. Môžeš ho použiť aj ako krémovú omáčku do cestovín.

Použi tekutý dym

Slovné spojenie „tekutý dym“ ti môže znieť naozaj bizarne. Je to malá fľaška s tekutinou, ktorá dodáva jedlám údenú chuť a arómu tvrdého dreva. Tekutý dym sa perfektne hodí do jerky, vegánskej slaniny, tofu, ale používa sa aj v korbáčikoch a ako ochucovadlo do polievok.

Stačí ti jedna lyžička tekutého dymu a dosiahneš neodolateľnú údenú chuť. Zdroj: Wikimedia Commons/Ll1324

