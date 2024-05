Čo si myslia profi MMA zápasníci o bizarných zápasoch z rôznych organizácií? Niečo také ešte nevideli

Robo Pukač, Fero Fodor a Rony Paradeiser sú profesionálni zápasníci. Dnes nám povedali, čo si myslia o kontroverzných zápasoch nielen na Slovensku.

Do nášho štúdia sme zavolali troch profesionálnych MMA zápasníkov, aby reagovali na rôzne zápasy zo sveta MMA.



Tento šport si v poslednej dobe získal veľkú popularitu. S tým prichádzajú aj rôzne bizarné koncepty, o ktorých majú profíci svoj vlastný názor.



V tomto videu sme si pre športovcov pripravili výber kontroverzných, či populárnych zápasov, ku ktorým sa nám vyjadrili. Čo si myslia o organizáciách ako Clash of the stars? Prečo je nebezpečné bojovať bez prípravy a či je vankúšová bitka skutočný šport, to sa dozvieš v tomto videu.