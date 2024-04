Sandra na prvom rande prezradila, že chce syna, Audi a kariéru modelky. Čo na to Tomáš, ktorý jej zabudol naliať?

Naša zoznamovacia šou Menučko pokračuje.

Obľúbená zoznamovacia šou Menučko tentoraz spojila Tomáša a Sandru. Prvé rande dvoch mladých ľudí, ktorí sa nikdy predtým nevideli, prinieslo zaujímavé situácie.



Od začiatku sa zdalo, že dvojicu premáhala tréma, no pri treťom chode povolili uzdy a ich konverzácia nabrala spád. Stačilo to na to, aby sa dostali až na skutočné rande?



Pravidlá Menučka ostávajú rovnaké. Dvojicu čakajú štyri chody, pri ktorých sa lepšie spoznajú. Po každom kole sa môžu rozhodnúť, či chcú pokračovať. Pokiaľ aspoň jeden z nich stlačí tlačidlo, rande pokračuje.



Posledným kolom je Horúci telefonát, po ktorom sa našich účastníkov spýtame, či chcú zažiť skutočné rande v súkromí. Pokiaľ obaja stlačia tlačidlo, dostanú od nás poukážku na večeru.





Ako dopadne naša dvojica? 💘