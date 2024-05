McDonald’s hľadá nové posily do tímu. Okrem kariérneho rastu máš flexibilný pracovný čas, jedlo v 50 % zľave či lístky do kina

Potrebuješ brigádu na leto alebo nájsť si novú prácu?

Nerobí ti problém celé dni kecať s kamošmi online, no zišlo by sa ti zlepšiť komunikáciu aj v reálnom svete? Poprípade chceš konečne prekonať strach z prebratia zodpovednosti? Možno tiež patríš medzi stresmanov a chceš byť odolnejším človekom. Najlepším miestom, kde sa toto všetko naučíš a ešte za to dostaneš aj zaplatené, je práca. Množstvo skúseností, nových skills a v neposlednom rade benefitov ponúka práca v McDonald’s, kde dostaneš príležitosť ukázať, čo v tebe je. Aj keď si myslíš, že toho zatiaľ nie je veľa.

V obľúbenej sieti reštaurácií majú šancu najrôznejší uchádzači, ktorí si môžu vybrať z pozícií na trvalý pracovný pomer, skrátený úväzok aj brigády. Nemusíš sa báť, ak ešte nemáš potrebné pracovné skúsenosti, a to nielen v gastrosektore. Dôležitá je chuť učiť sa a pracovať v rokmi zabehnutom systéme, ktorý ti bude pomáhať rásť. V McDonald’s pracuje množstvo ľudí, ktorí kedysi začínali ako brigádnici a dnes zastávajú manažérske funkcie.

McDonald’s sa umiestnil na 1. mieste v ankete Najzamestnávateľ v oblasti cestovný ruch, gastro a hotelierstvo.

Dá sa to aj bez praxe

„Väčšinou máme brigádnikov, ktorí sú vysokoškoláci alebo stredoškoláci vo vyšších ročníkoch. A tí zvyčajne nemajú žiadnu skúsenosť s prácou v gastrobiznise, takže ich učíme všetko od začiatku. Hoci je to vítané, nie je ani podmienkou, ak niekto nemá žiadnu predchádzajúcu skúsenosť z inej brigády,“ vysvetľuje licenčná partnerka troch reštaurácií McDonald’s v Bratislave – na Lamačskej ceste, v Bory Mall a v Auparku – Lucia Matulová.

Dôležitejšie než tvoja prax sú zručnosti ako zodpovednosť, schopnosť riadiť si čas a svoje naplánované zmeny aj dodržiavať. Hodiť sa ti bude aj časová flexibilita, keďže v mekáči sa pracuje počas dňa i večer. Ďalšou podmienkou je chuť učiť sa nové veci a komunikovať. Všetko spĺňaš? Potom ti už len stačí zvládnuť pracovný pohovor, kde si budú tvoji budúci šéfovia všímať, ako komunikuješ, čo o sebe hovoríš, ale napríklad aj to, aké máš hobby.

Tak ako všade, aj tu platí, že najdôležitejšie je byť sám sebou a čo najúprimnejšie opísať svoje očakávania a seba ako človeka. Strach z pohovoru však určite mať nemusíš.

Zdroj: McDonald's

„Vedúci bol na pohovore úplný pohoďák. Všetci si tam tykajú, takže sme si rovno začali aj my. Celý mekáč je založený na rodinnom, priateľskom prístupe. Pohovor nebol mega striktný, nedostával som klasické otázky, len sme sa uvoľnene porozprávali. Dostal som podklady, čo robiť ďalej, všetko bolo jednoznačné, čierne na bielom,“ spomína si na svoj pohovor 19-ročný Michal Herényi.

Michal už dva roky pôsobí v McDonald’s na Prievozskej ulici v Bratislave ako brigádnik na pozícii Guest Experience Leader (GEL), na ktorú sa vypracoval zo základného pracovníka, tzv. Crew, za rok a pol. Táto pozícia zahŕňa v prvom rade starostlivosť o zákazníkov, aby dostali stopercentný servis podľa štandardov. GEL ich víta, radí im pri objednávaní cez kiosky či mobilné aplikácie, stará sa aj o čistotu prevádzky. Komunikuje aj s ostatnými zamestnancami, ktorých môže trénovať, radiť im a má k nim celkovo osobnejší vzťah než manažér.

Michal Herényi. Zdroj: McDonald's

Benefity, ktoré si zamiluješ

Ak sa ti podarí úspešne zvládnuť pohovor, pre čo najľahšie začlenenie sa na pracovisko a podporu v prvých mesiacoch bude pre teba pripravený onboardingový proces. Ten zahŕňa plán úvodných dní a školení počas prvých týždňov a mesiacov.

„Novému kolegovi dáme všetky nutné informácie, ktoré bude pri svojej práci potrebovať. Okrem širokej škály teórie sme aj zástancami ‚learning-by-doing‘, kde nových kolegov pri ich tréningoch sprevádza skúsenejší kolega, ktorý vie vysvetliť, nasmerovať a pomôcť, keď treba. Pravidelne dávame spätnú väzbu, po úspešnom zapracovaní upravujeme v závislosti od výkonu mzdu,“ opisuje licenčný partner reštaurácie McDonald’s vo Zvolene Vladimír Tomko.

Okrem atraktívnej mzdy je pre zamestnancov pripravená široká škála benefitov, a to aj pre tých, ktorí pracujú formou skráteného úväzku či brigády. „Aj keď bol mojou prvotnou motiváciou plat, teraz nehľadím iba na to, ale aj na ďalšie benefity, pre ktoré ostávam v mekáči. Na svojej pozícii mám napríklad preplatený lístok do kina, k dispozícii ovocie, pitný režim, často máme aj rôzne bonusy. Tiež je pre mňa výhodné, že si môžem flexibilne naplánovať pracovné hodiny, či už ráno, alebo večer, a zladiť si ich podľa školy alebo ako mi to vyhovuje,“ hovorí Monika Fargašová, ktorá už druhý rok pracuje ako brigádnička takisto na pozícii Guest Experience Leader v reštaurácii na Prievozskej ulici v Bratislave.

Monika Fargášová. Zdroj: McDonald's

Možnosť nastaviť si zmeny podľa seba je najdôležitejším benefitom aj pre jej kolegu Michala Herényiho. Flexibilitu a zhovievavosť oceňuje najmä teraz, keď je v maturitnom ročníku a mohol sa dopredu dohodnúť, že v máji, keď bude mať skúšky, nebude pracovať vôbec. Michal vyzdvihuje aj zamestnaneckú stravu. Na svojej pozícii GEL-a má možnosť 100 % preplatenia menu do určitého množstva. Crew, tréneri, baristi a ďalšie podobné pozície majú zasa 55 % zľavu z celého menu na prakticky neobmedzené množstvo.

Vďaka práci v mekáči vyrastieš

Nevyčísliteľným benefitom pre oboch brigádnikov sú rôzne soft skills, ktoré sa naučili vďaka práci v McDonald’s. Obaja sa výrazne zlepšili v komunikácii s ľuďmi, slovnej zásobe a vo vyjadrovaní. Michal je vďaka svojej práci sebavedomejším, dochvíľnejším a zodpovednejším. Monika je rada, že sa vďaka spolupráci s množstvom kolegov naučila vychádzať s každým a v rôznych situáciách, čo sa jej zíde aj v budúcnosti. Stala sa aj odolnejšou voči stresu a lepšie zvláda rýchlejšie pracovné tempo.

Hoci Monika študuje právo, svoje zamestnanie považuje za dobrú štartovaciu čiaru. „Bývala som v strese, že mám v životopise len prácu v McDonald’s, ale teraz, keď som sa vypracovala na vyššiu pozíciu a mám už nejakú zodpovednosť, je to určite dobrá referencia do CV a naozaj dobrá skúsenosť, ktorá sa mi zíde,“ opisuje.

Michal si myslí, že práca v mekáči je na začiatok kariéry super vďaka tomu, že je všestranná. Vie dať človeku veľa tým, že sa v ňom naučí mix všetkého – od prípravy jedál a kávy cez komunikáciu so zákazníkmi až po manažovanie.

Zdroj: McDonald's

Zamestnávateľ s hodnotami, za ktorým si budeš stáť

McDonald’s dáva šancu rôznym vekovým skupinám ľudí s chuťou pracovať, či už staršej, strednej, alebo tej najmladšej – gen Z, od ktorej sa môžu ostatní toho aj veľa naučiť a inšpirovať sa. „Vnímam ako devízu, že táto generácia má v sebe zdravú dravosť, nič pre ňu nie je nemožné. Mladí kolegovia nevidia v ničom problém, všetko je pre nich dostupné. Dokážu si veľmi rýchlo vyhľadať veci, sú zruční v digitálnom svete,“ opisuje svoju skúsenosť Lucia Matulová.

Podľa Vladimíra Tomku majú mladí ľudia nesmiernu energiu a odhodlanie. „Majú zároveň radi vlastnú slobodu a potrebujú cítiť, že to, čo robia, má zmysel. V tomto duchu je aktívna obojstranná komunikácia mimoriadne dôležitá. Veľa počúvať, vnímať a zároveň vysvetľovať, čo a prečo robíme. Aký to má širší význam a vplyv na zákazníka.“

Zdroj: McDonald's

Práve generácia Z je známa tým, že sú pre ňu dôležité aj iné aspekty, ako je len plat či rôzne benefity. Jednoducho potrebuje vedieť, že so zamestnávateľom ladí aj v otázkach hodnôt, ako je diverzita, inklúzia, dôraz na psychický wellbeing, ale aj spoločensky zodpovedné aktivity. To všetko je mimoriadne dôležité aj pre McDonald’s – jedna z hlavných hodnôt spoločnosti je, že rešpektuje a dáva príležitosť každému.

„Máme mnoho materiálov pre zamestnancov o tom, že princípy rôznorodosti, rovnakého zaobchádzania a začlenenia sú v našich reštauráciách samozrejmosťou. Každý zamestnanec ich má načítané a podpisuje ich. Doteraz sme sa nestretli s nejakým zásadným problémom. Neriešime, či je niekto on, ona alebo oni. Je to všetko o komunikácii, spolupráci a rešpekte vnútorného rozpoloženia každého zamestnanca,“ hovorí Lucia Matulová. Zamestnanci majú k dispozícii aj komunikačnú platformu Workplace, psychologickú poradňu či osobu, na ktorú sa môžu obrátiť, ak cítia, že niektorý z ich podnetov nebol správne vyriešený.

V McDonald’s už roky naberá na dôležitosti aj spoločenská zodpovednosť vrátane snáh o znižovanie emisnej stopy a udržateľnosť. Jednou z obľúbených aktivít, do ktorej sa môžu zamestnanci zapojiť, je aj Trash Patrols, v rámci ktorej upratujú bližšie i vzdialenejšie okolie reštaurácií.

„Separácia odpadov, kontinuálne znižovanie plastového odpadu či aktívne zapájanie sa našich kolegov do zelených aktivít sú konkrétne príklady, že konáme. Spoločensky zodpovedné aktivity majú zmysel, keď sa robia z presvedčenia. Vtedy to ide od srdca a aj naši kolegovia si to cenia,“ uzatvára Vladimír Tomko.