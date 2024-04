Millie Bobby Brown sexualizovali už ako dievčatko, no po osemnástke sa to vraj rapídne zhoršilo

„Byť obľúbená a súčasne zapadnúť do vopred stanovených očakávaní a ešte pri tom všetkom zostať sama sebou, je fakt náročné“ priznala sa v rozhovore.

Obľúbená televízna hviezda Millie Bobby Brown otvorene prehovorila o „nechutnej sexualizácii“, ktorú zažívala po tom, čo sa preslávila ako detská hviezda. Brown mala v čase premiéry prvej série Stranger Things iba 12 rokov, no napriek tomu bola v centre mediálnej pozornosti.

Napriek svojmu nízkemu veku vždy nahlas bojovala za rovnaké práva žien či detských herečiek a hercov, informuje portál Unilad. Podľa svojich slov sa zaoberala množstvom „dospeláckych tém“ omnoho skôr, než mala.

V podcastovej epizóde The Guilty Feminist mladá herečka vysvetlila, s čím sa v minulosti pravidelne stretávala. Priznala, že nechutné komentáre dostávala odjakživa, no zlom nastal, keď dovŕšila plnoletosť. Odvtedy sa vraj len zhoršili. „Vidím rozdiel medzi tým, ako tlač a sociálne siete reagujú na moju dospelosť. Je to hnusné,“ usúdila.

Ako tínedžerku ju kritizovali za krátke šaty

Tiež si pripomenula moment, kedy ju médiá doslova ukrižovali za to, že si na odovzdávanie cien obliekla kratšie šaty. Nemala ani len 18. rokov. „Je toto téma, ktorej by sme mali venovať pozornosť? Mali by sme skôr hovoriť o šikovných ľuďoch, ktorí boli na odovzdávaní cien, o talente,“ pohoršovala sa herečka.

V rozhovore tiež opísala, aké náročné bolo zapadnúť do kolektívu svojich rovesníkov. „Byť obľúbená a súčasne zapadnúť do vopred stanovených očakávaní a ešte pri tom všetkom zostať sama sebou, je fakt náročné, navyše, keď ste pod drobnohľadom verejnosti“ priznala. sa v rozhovore“ dodala.