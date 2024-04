REFRESHNI svoj playlist: Taylor Swift prekvapila dvojalbumom, Luca Brassi10x vydal album Ghettoven a Rick Ross zdissoval Drakea

Tento týždeň nájdeš v zozname tvrdý rap aj príjemný pop.

Hudba prináša emócie, ktoré milujeme, a sme radi, že aj tento týždeň vyšlo množstvo zaujímavých projektov na domácej aj zahraničnej scéne.

Aj tento týždeň prichádzame s našou pravidelnou rubrikou, v rámci ktorej sme zostavili zoznam TOP releasov za posledných sedem dní. Medzi nimi nájdeš porciu kvalitného slovenského rapu v podobe albumov od WENa a Luca Brassiho10x, melodický pop v podaní Taylor Swift a Duy Lipa aj disstrack od Ricka Rossa. Pohodlne sa usaď a vypočuj si všetky tieto hudobné novinky.

1. WEN – LiGHT BLUE

Interpret z východného Slovenska má za sebou skvelé hudobné obdobie vďaka spoločnému projektu East Side Sound s Porsche Boyom a v nastolenom trende pokračuje aj v sólovej tvorbe. Novinka LiGHT BLUE obsahuje 13 plnohodnotných skladieb s jedinečným zvukom a charakteristickým raperovým prejavom. Medzi hosťami nájdeš množstvo známych mien vrátane Ega na tracku EX-CLUSiV, kolegu Nicholasa Naisona alebo Hasana a TK27.

2. Luca Brassi10x – Ghettoven

Na slovenskej rapovej scéne by si v súčasnosti veľmi ťažko hľadal viac skloňované meno, ako je Luca Brassi10x, ktorý dnes o polnoci vypustil na všetky streamy nový sólový album Ghettoven.

Brassi zostal verný svojmu charakteristickému tvrdému prejavu a na albume otvára rôzne témy zo svojho života, z ktorých sú niektoré na hrane zákona. Slohou či refrénom prispeli aj ďalší známi interpreti, ako napríklad Shimmi, Dokkeytino, Zayo alebo Rollsout.

Vypočuj si album Ghettoven, ktorý obsahuje aj singel Chlapec z panela, a v komentároch pod textom nám napíš svoj názor.

3. Dua Lipa – Illusion

O miesto v tvojom playliste zabojuje aj Dua Lipa s letným hitom Illusion. Britská speváčka s albánskymi koreňmi vydala ďalší singel z albumu Radical Optimism, ktorý vyjde 3. mája, a nepochybujeme o tom, že ovládne množstvo hudobných rebríčkov.

Illusion je odvážna tanečná skladba, ktorá umne využíva niektoré psychedelické a rave vplyvy, ktoré inšpirovali aj jej posledný projekt. Dua Lipa počas približne troch minút dáva jasne najavo, že vie, čo je skutočné a čo falošné. Baví nás aj slnečný videoklip z Barcelony plný sexy póz atraktívnej speváčky, ladného tanca a vody.

4. Teddy Swims – The Door

Spevák a skladateľ Teddy Swims, ktorý búra hudobný svet, predstavil oficiálny videoklip k svojmu najnovšiemu singlu The Door.

Tento dojímavý vizuálny sprievod oživuje emocionálnu hĺbku piesne a ponúka fanúšikom hlbší pohľad na témy zlomeného srdca a sebapoznania. Skladba sa nachádza na umelcovom oceňovanom debutovom albume I’ve Tried Everything But Therapy (Part 1), ktorým si získal široké uznanie a komerčný úspech.

Súčasťou albumu je obrovský hit Lose Control, ktorý sa dostal na 1. miesto v rebríčku Billboard Hot 100 v USA. Swims si zaslúži tvoju pozornosť.

5. Future x Metro Boomin feat. The Weeknd – We Still Don’t Trust You

Future a Metro Boomin vydali v priebehu tohto týždňa videoklip k skladbe We Still Don’t Trust You, ktorú svojou prítomnosťou podporil The Weeknd.

Novinku z albumu s rovnomenným názvom otvára modelka Winnie Harlow slovami: „Bro, let’s blow this sh*t,“ a pokračuje: „We gon’ have a good time. We gon’ get a bag. We gon’ function.“

Nasleduje kompilácia čierno-bielych a infračervených záberov modelky a trojice zo skladby, ktorú Metro a Future v nedávnom opise na Instagrame označujú ako „the biggest 3“. Pusti si túto fresh skladbu a urob si názor na to, kto patrí medzi najväčších interpretov na zámorskej rapovej scéne. My v tom máme jasno.

6. Sofian Medjmedj – MONA LISA

Palec hore dávame aj českému spevákovi Sofianovi Medjmedjovi, ktorý len pred niekoľkými dňami vydal videoklip k chytľavej skladbe MONA LISA so zábermi z Paríža. Melodická popovo-rapová nálož má síce menej ako tri minúty, ale interpret počas tohto času predviedol skvelé technické aj lyrické skills. Výsledok si môžeš pozrieť nižšie, je perfektný.

7. Rick Ross – Champagne Moments

Priestor pre seba si uchmatol aj raper Rick Ross vďaka disstracku, ktorý poslal Drakeovi ako odpoveď na neoficiálny diss s názvom Push Ups (Drop and Give Me 50). Existujú pochybnosti, že je možno vygenerovený umelou inteligenciou, keďže Drake sa k nemu oficiálne nevyjadril.

V tvrdej skladbe si robí posmech z raperovej rasovej príslušnosti a nazval ho bielym chlapcom. Tvrdí tiež, že Drake má urobený nos, a vysvetlil, prečo mu dal unfollow na Instagrame. Celý konflikt sme rozobrali v článku. Čakáme na odpoveď Drizzyho.

You ain’t never want to be a n**ga anyway, n**ga.

That’s why you had a operation to make your nose smaller than your father nose, n**ga.

I unfollowed you, n**ga, ’cause you sent the motherf**king cease-and-desist to French Montana, n**ga.

You sent the police, n**ga, hatin’ on my dog project.

8. Taylor Swift – The Tortured Poets Department: The Anthology

Záver zoznamu vždy venujeme najväčšiemu releasu za posledných sedem dní, ktorý tentoraz patrí Taylor Swift.

Jedna z najpočúvanejších interpretiek v posledných rokoch vydala nový album s názvom The Tortured Poets Department: The Anthology, ktorý je v podstate dvojalbum. Popová novinka obsahuje až 31 skladieb a trvá viac ako dve hodiny, pričom rodáčka z Pensylvánie takmer celú stopáž utiahla úplne sama. Výnimkou sú skladby Fortnight na feate s Post Malonem a Florida!!!, na ktorej nájdeš indie rockovú skupinu Florence + The Machine.

„Pracovala som na Tortured Poets hneď po tom, ako som odovzdala Midnights,“ povedala publiku Swift a pokračovala: „Takže som na albume začala pracovať hneď po ňom a pracovala som na ňom približne dva roky, počas celého amerického turné, a keď bol podľa môjho názoru dokonalý – keď bol dosť dobrý pre vás –, dokončila som ho,“ píše Complex.

Vypočuj si The Tortured Poets Department: The Anthology a v komentároch nám napíš, ako sa ti páči nová Taylor Swift.