Challengers so Zendayou valcuje kiná. Dráma o milostnom trojuholníku sa za pár dní teší mimoriadnym tržbám

Film Challengers (Súperi) valcuje kiná po celom svete. Od nedávnej premiéry v USA zarobil už viac ako 15 miliónov dolárov. V hlavnej úlohe príbehu o milostnom trojuholníku sa predstavila Zendaya a už po pár dňoch je jasné, že si na konto pripísala mimoriadny herecký úspech, píše Deadline.

Dráma z pera režiséra Lucu Guadagnina porazila dokonca aj jeho posledný film Bones and All a snímku Daj mi tvoje meno (Call Me by Your Name), v ktorých si zahral dnes už miláčik publika a hviezda Duny Timothée Chalamet.

Podľa Vulture má Challengers v najbližších týždňoch stále šancu zarobiť investovaný rozpočet vo výške 55 miliónov dolárov.

Už trailer divákov navnadil na drámu o neuzavretom milostnom trojuholníku medzi dvomi mužmi, ktorí súperia o priazeň jednej ženy v neľútostnom tenisovom prostredí.

Erotický náboj a súboj eg v príbehu o bývalej talentovanej tenistke, ktorá sa nakoniec stane trénerkou svojho manžela Arta, vyvrcholí na turnaji Challenger, kde sa opäť stretnú.

Trojica má medzi sebou stále neuzavretú kapitolu, ktorá u všetkých vyvoláva niekoľko otázok. Hlavných úloh sa vo filme zhostili Zendaya, Mike Faist a Josh O'Connor.

Premiéra bola pôvodne naplánovaná na druhú polovicu roka 2023, no pre štrajk hercov sa dátum uvedenia snímky posunul až do roku 2024. Režisérom snímky je Luca Guadagnino, ktorý má na konte aj počiny ako Bones and All či Call Me by Your Name.