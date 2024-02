TRAILER: V dráme Challengers si Zendaya užíva sex v trojici. Stvárni rolu tenisovej majsterky so slabosťou pre mladších

Challengers príde do kín 26. apríla 2024.

Romantická dráma Challengers v hlavnej úlohe so Zendayou sa konečne dočká premiéry. Nový trailer sľubuje erotický náboj a súboj eg v príbehu o neuzavretom milostnom trojuholníku medzi dvomi mužmi, ktorí súperia o priazeň jednej ženy v neľútostnom tenisovom prostredí.

Zendaya stvárni talentovanú tenistku, o sľubnú kariéru ju pripravilo vážne zranenie kolena, a tak sa jej postava Tashi Duncan nakoniec stane trénerkou svojho manžela Arta (Mike Faist).

Súboj eg

Dvojica sa na turnaji Challenger opäť stretáva s Tashiným ex a zároveň Artovým niekdajším dobrým kamarátom Patrickom (Josh O’Connor z The Crown). Trojica má medzi sebou stále neuzavretú kapitolu, ktorá u všetkých vyvoláva niekoľko otázok.

Art na tenisovom kurte túži poraziť Patricka a zvíťaziť v súboji o srdce ženy, zatiaľ čo Tashi sa vyrovnáva so svojimi zmiešanými pocitmi a s vážnym zranením, ktoré jej život obrátilo naruby.

Premiéra bola pôvodne naplánovaná na druhú polovicu roka 2023, no pre štrajk hercov sa dátum uvedenia snímky posunul až do roku 2024. Režisérom snímky je Luca Guadagnino, ktorý má na konte aj počiny ako Bones and All či Call Me By Your Name.