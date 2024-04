Muž tvrdí, že Apple Watch mu zachránili život. Po nehode upadol do bezvedomia, zobudil sa až na hlas núdzového operátora

Muž žijúci v New Yorku je presvedčený o tom, že mu Apple Watch zachránili život. Eric Zollinger pri jazde na bicykli spadol do jamy, ktorú si nevšimol, pretože bola zaplavená. Pri páde si poranil tvár, no žiadne vážnejšie zranenia nebadal. Mýlil sa.

Po príchode domov sa pokúsil okúpať. Podľa jeho slov mu z nosa začala striekať krv a jeho kúpeľňa vraj vyzerala ako po vražde. Snažil sa postaviť, no odrazu sa mu zatočila hlava a stratil vedomie, informuje portál Unilad.

Zobudil sa na hlas operátora núdzovej linky, ktorý sa mu prihováral cez jeho Apple hodinky. „Spadol som a moje Apple Watch narazili do boku vane. V dôsledku nárazu som zavolal 911 a zariadenie povedalo záchranárom moju presnú polohu,“ vraví vďačný Zollinger. „Od hodiniek je to veľmi múdre. Apple myslí na všetko,“ prízvukoval.

Po skončení hovoru Zollinger navštívil miestnu pohotovosť, krátko po prijatí ho však prepustili. „Som veľmi šťastný a vďačný za to, čo sa stalo,“ dodal.

**ایپل واچ نے کیسے زندگی بچائی؟**

Eric Zollinger, a New York real estate broker, credits his Apple Watch for saving his life after it dialed 911 following a severe bike accident. The incident left him severely injured, but thanks to his watch's emergency features, help was… pic.twitter.com/PpFWrEpRtB