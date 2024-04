Quentin Tarantino zrušil svoj desiaty a posledný film. Jednoducho si to rozmyslel

Filmy Quentina Tarantina nás vždy niečím prekvapia. Dokázal to aj jeho plánovaný desiaty a zároveň posledný film s názvom The Movie Critic. V skutočnosti sa totiž napriek očakávaniam vôbec nenakrúti.

Deadline potvrdil, že film The Movie Critic, ktorý mal byť Tarantinovou labuťou piesňou, pred kamery napokon nezamieri. Režisér si to jednoducho na poslednú chvíľu rozmyslel a momentálne je opäť na začiatku a rozmýšľa, aký teda bude jeho desiaty a posledný pokus.

Režisér chcel hlavnú úlohu zveriť Bradovi Pittovi, čo by bola ich tretia spolupráca po filmoch Nehanební pankharti a Vtedy v Hollywoode. Zároveň sa povrávalo, že by sa pred kamerou mohli objaviť aj mnohí ďalší herci z jeho predchádzajúcich filmov, a to všetko s veľkou podporou spoločnosti Sony, ktorá bola s výsledkami jeho posledného filmu veľmi spokojná.

Quentin Tarantino Scraps 'The Movie Critic' as His Final Film https://t.co/aEC4Wv1AaN — Variety (@Variety) April 17, 2024

Legendárny režisér filmu Pulp Fiction však strávil niekoľko posledných týždňov prepisovaním scenára, až kým si neuvedomil, že stále nie je spokojný a že pravdepodobne nemá zmysel pokračovať. Projekt, ktorý mal byť údajne o filmovom kritikovi píšucom pre pornografický časopis, sa teda ruší, čo sa v tejto fáze vývoja vidí naozaj zriedkavo. Je to o to viac prekvapujúce, pretože sa ruší na základe príkazu samotného režiséra a scenáristu.

Nech už sa teda režisér nakoniec rozhodne akokoľvek, je jasné, že si dal na výbere svojho najnovšieho filmu naozaj záležať a že sa nehodlá uspokojiť s ničím menším ako s úplnou genialitou.