Miliardárom ešte pred tridsiatkou? Vedie k tomu len jedna cesta, ukázal prieskum

Prieskum ukázal, že všetci miliardári a miliardárky mladšie ako 30 rokov svoje bohatstvo zdedili.

Obetovať všetok svoj voľný čas a venovať sa len kariére? Denník The Guardian preskúmal najnovší rebríček miliardárov a miliardárok podľa magazínu Forbes a zistil, že jediná cesta, ako taký majetok ešte pred tridsiatymi narodeninami dosiahnuť, je narodiť sa do bohatej rodiny.

Do rebríčka sa dostalo pätnásť mladých ľudí. The Guardian píše, že je to prvá vlna bohatých dedičov. Počas nasledujúcich dvadsiatich rokov totiž viac ako tisícka podobne bohatých ľudí prevedie svoj majetok v predpokladanej hodnote až 5,2 trilióna dolárov ďalším svojim nasledovníkom.

K tomuto číslu prišiel výskumný tím jednoducho. Práve 1 023 miliardárov a miliardárok je starších ako sedemdesiat rokov. Práve kvôli prevodu ich dedičstva je teda počet ľudí s miliardovým majetkom vyšší ako kedykoľvek predtým, presnejšie 2 781, a ich počet ďalej vzrastie.

Traja z dedičov, o ktorých Guardian napísal, sú potomkovia Leonarda Del Vecchia, ktorý založil spoločnosť Luxottica na výrobu okuliarov. Pod tie patria napríklad značky ako Ray-Ban alebo Oakley a vďaka licenciám vyrábajú aj okuliare značky Armani, Dolce & Gabbana, Polo Ralph Lauren, Prada, Swarovski a množstvo ďalších.

V rebríčku sa umiestnili aj írski bratia Firoz a Zahan Majstrovci, ktorí zdedili podiely v Tata Sons, čo je materská spoločnosť indického konglomerátu Tate Group, do ktorého patria automobilové značky ako Jaguar Land Rover.

Na vrchol rebríčka sa dostala devätnásťročná Livia Voigt, dedička brazílskej firmy WEG Industries zameranej na elektrické zariadenie. V zozname sa objavila aj jej staršia dvadsaťšesťročná sestra.