Harrison Graham, muž s tromi osobnosťami: vraždil a potom mal styk s mŕtvolami, spával s telami v posteli

Harrison Graham mal 28 rokov, keď sa stal jedným z najkontroverznejších sériových vrahov v histórii USA. Bol to mentálne zaostalý narkoman, ktorý si prenajal byt v chudobnej štvrti v meste Philadelphia. Zabil v ňom sedem žien a následne s nimi súložil.

Všetko sa začalo v nedeľu 9. augusta 1987, keď sa prípad sériového vraha dostal na verejnosť. Rozhorúčené ulice chudobnej štvrti Philadelphie boli takmer prázdne a ľudia sa schovávali pred slnečnými lúčmi v schátraných bytoch. Keďže táto časť mesta prekypovala chudobnými obyvateľmi, drogovými dílermi a bezdomovcami, zápach v uliciach ľudí neprekvapoval.

Ale ten, ktorý sa šíril zo štvrtého poschodia bytu 1631 na North 19. Street, bol iný. Na polícii pribúdali sťažnosti a situáciu museli začať riešiť. Miestna hliadka sa preto rozhodla skontrolovať situáciu. To, čo policajti zistili, by neboli predpokladali ani v najdesivejších snoch.

V byte žili traja ľudia. Harrison Graham alias Marty, milý údržbár, ktorý sa vraj vždy na každého usmieval. Junior bolo nezbedné dvojročné dieťa, ktoré so sebou neustále nosilo hračku Cookie Monster. Tretí obyvateľ bytu, Frank, bol nezvládnuteľný kriminálnik a narkoman. Problém bol v tom, že všetky tri osobnosti žili v mysli Harrisona Grahama. Trpel totiž disociatívnou konverznou poruchou.

Harrison Graham Zdroj: Youtube/Serial Killers Documentaries

Podmienky, v ktorých Harrison žil, boli podľa polície extrémne. Schátraný bytový dom bol údajne takmer neobývateľný, keďže v ňom chýbali viaceré dvere a okná. Napriek tomu v niektorých bytových jednotkách stále zostávali ľudia. Keď vošli do Harrisonovho bytu, všade bola špina, výkaly, zvratky a odpadky až do výšky pása.

V kuchyni na stene bola kresba ženy a pri nej vulgárne nápisy. Cez slová viedla krvavá šmuha, akoby cez ne niekto potiahol dva prsty. Dvere do spálne boli zabarikádované drevenými doskami. Práve z nej išiel najhorší zápach.

Izba plná mŕtvol

Keď policajti vykopli dvere, našli na matraci telo nahej Afroameričanky. Koroner zhodnotil, že bola mŕtva už dlhší čas. Vedľa postele bola kopa odpadkov a aj na nich ležala mŕtvola ženy. Keď sa policajti prehrabávali v odpadkoch, našli ďalšie telo, z ktorého zostala takmer holá kostra. Neskôr vyšetrovatelia našli aj štvrté telo zabalené do plachiet. V byte sa nachádzali aj ďalšie telá, ktoré páchateľ ukryl v skrini.

Zdroj: Youtube/Serial Killers Documentaries

Pátranie bolo namáhavé, pretože sa na mieste činu nachádzalo množstvo odpadkov a väčšina mŕtvol bola zahrabaná v nich. Keď policajti končili s pátraním, jeden z vyšetrovateľov sa išiel pozrieť na strechu bytového domu. Našiel tam matrac, pod ktorým bola taška s ľudskými končatinami. Tie patrili siedmej obeti.

Kto bol Harrison Graham?

Harrison sa narodil 9. septembra 1959 ako najstarší z piatich súrodencov. Už v detstve mu diagnostikovali mentálnu poruchu. Pre nezvládnuteľné správanie sa často ocital v reedukačných či sociálnych zariadeniach. Školu nedokončil a po dovŕšení dospelosti zostal na ulici. Živili ho sociálne dávky a občasné krádeže či predaj drog. Miestni obyvatelia spomínali, že ho vídali vláčiť za sebou bábku Cookie Monster, s ktorou sa často rozprával.

Jeho matka bola podľa portálu Murderpedia nábožensky založená a vedela, že na ulici prichádzal do styku s rôznymi kriminálnikmi, prostitútkami a drogami. Veľakrát mu vraj chcela pomôcť, no nepodarilo sa jej to. Harrison neskôr tvrdil, že sa v rodine cítil naozaj milovaný a že ho viedli ku kresťanskému životu.

Čo sa v skutočnosti stalo?

Kým pátrací tím hľadal pozostatky mŕtvol, vyšetrovatelia vydali zatykač na nájomníka bytu Harrisona Grahama. Napriek množstvu indícií a svedkov sa ho polícii dlho nepodarilo nájsť. Miestni obyvatelia opisovali jeho čudné správanie. Sused napríklad rozprával, že ho videl kresliť nahé ženy, časti genitálií, rozštvrtené časti tiel, bradavky, chodidlá či hlavy. Videl tiež, ako Harrison drží svoju vtedajšiu priateľku