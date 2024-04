Jedovaté výpary z hnijúcich zemiakov zabili skoro celú rodinu. Smrtiaca plodina je základom väčšiny slovenských jedál

Najprv zomrel otec, potom matka. Syn išiel rodičov skontrolovať, no na svoje rozhodnutie kruto doplatil.

Znepokojujúci prípad ruskej rodiny, ktorá umrela nezvyčajným spôsobom – štyria jej členovia skolabovali a náhle umreli po tom, čo sa nadýchali výparov zo zhnitých zemiakov. Osud ľudí pochádzajúcich z ruskej republiky Tatarstan nachádzajúcej sa na východe krajiny môžu mnohí spochybňovať, no nebezpečenstvo otravy škodlivinami je skutočné.

Podľa portálu Unilad sa to začalo, keď sa otec rodiny rozhodol ísť do pivnice, kde boli uskladnené hnijúce hľuzy plodiny. Vyšetrovanie miestnej polície neskôr odhalilo, že muž skolaboval len krátko nato, ako do miestnosti vstúpil. Keď sa z pivnice dlhšie nevracal, na pomoc sa mu vybrala manželka. Tú čakal rovnaký osud.

Inak nedopadol ani 18-ročný syn dvojice, ktorý sa rovnako ako jeho matka rozhodol skontrolovať, čo sa v dome deje. Aj ten skonal pre toxické výpary zo zhnitých potravín. Stará mama, ktorá v tom čase bola v dome, s obavami zavolala susedovi, z miznúcich príbuzných totiž nemala dobrý pocit. Napriek tomu sa však situáciu rozhodla prešetriť sama – bez akejkoľvek pomoci. Podľa polície aj ona zomrela na otrávenie jedovatými výparmi.

Mŕtve telá našla maloletá dcéra

Posledným členom rodiny, ktorý do kontaminovanej miestnosti nevstúpil, bola len 8-ročná dcéra Mária. „Úbohé dievča našlo telá zosnulých,“ uviedol podľa denníka The Daily Mail miestny vyšetrovateľ.

Výskum Michiganskej štátnej univerzity potvrdil, aký dôležitý je spôsob skladovania zemiakov. „Uchovávajte ich na chladnom a tmavom mieste a počas prepravy sa vyhýbajte svetlu. Ak nájdete alebo kúpite zelené zemiaky, vyhoďte ich. Vyhnite sa tiež konzumácii zemiakov, na ktorých sa vyskytujú príznaky plesne, hniloby alebo na nich rastú klíčky, či vykazujú akékoľvek známky rozkladu,“ uviedla univerzita.