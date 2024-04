V prestížnom európskom rebríčku Forbes 30 pod 30 sa umiestnili štyria Slováci. Nádejní vedci možno prepíšu históriu

Nominovali 300 ľudí a najmladší mal 14 rokov. V rebríčku sa umiestnilo aj viacero známych tvárí.

Vo svetoznámom rebríčku 30 pod 30, ktorý každoročne zostavuje magazín Forbes, sa historicky umiestnilo najviac Slovákov. Do európskeho vydania prestížneho zoznamu neobyčajných ľudí mladších ako 30 rokov sa dostali spoluzakladatelia Powerful Medical a zakladatelia Sensible Biotechnologies.

V tohtoročnej rubrike uspeli až štyria Slováci – bratia Hermanovci z Powerful Medical a dvojica Miroslav Gašpárek a Marián Kupčulák zo Sensible Biotechnologies. Oba startupy spadajú do kategórie vedy a zdravotnej starostlivosti.

Podľa magazínu Forbes sa rebríček zameriava na nádejných vedcov či podnikateľov, ktorých nominuje verejnosť. Na to, aby boli potenciálni uchádzači vybraní do exkluzívnej tridsiatky mladých ľudí, musia spĺňať viacero kritérií. K dátumu zverejnenia rebríčka nemôžu prekročiť vekovú hranicu 30 rokov a zároveň nikdy nemohli byť súčasťou zoznamu 30 pod 30 v európskom alebo v iných regionálnych vydaniach rebríčka – v Severnej Amerike a Ázii.

Prestížne ocenenie sa týka ľudí pôsobiacich v týchto odvetviach: Media and Marketing, Science and Healtcare, Retail and Ecommerce, Social Impact, Entertaiment, Art and Culture, Technology, Sport and GamesFinance, Manufacturing and Industry.

Podľa magazínu bolo nominovaných 300 ľudí, z ktorých najmladší mal 14 rokov.

Historicky najvyšší počet umiestnených Slovákov

V poradí 9. ročník populárneho rebríčka je pre Slovensko dôležitý nielen pre celkové umiestnenie našincov na jeho priečkach, no predovšetkým pre počet nositeľov titulu 30 pod 30.

Po minulé roky sa v rebríčku umiestnili aj lyžiarka Petra Vlhová či youtuber David Dobrik.