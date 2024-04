Fascinujúci príbeh modrej rodiny Fugateovcov: modrá koža sa dedila niekoľko generácií, v Kentucky ich považovali za dôkaz diabla

V popkultúre ti pripomenú Avatara, v dobe, keď sa začal písať ich príbeh, ich považovali za spojenie s diablom. Modrí ľudia z Kentucky sa za svoj výzor hanbili a chceli sa z neho vyliečiť.

V niektorých rodinách sa dedí „modrá krv“, v iných zas modrá pokožka. Tentoraz však nejde len o prenesený význam slova či metaforu. Ľudia, ktorí ti vďaka unikátnemu výzoru pripomenú postavy z Avatara (teda sčasti), naozaj existovali.

V americkom Kentucky a hlboko v horských údoliach sa odohral jedinečný rodinný príbeh, ktorý privádza na svetlo sveta jeden z najneobvyklejších genetických javov – modrú pokožku. Práve ňou sa od bežných ľudí odlišovala rodina Fugateovcov, ktorú možno poznáš aj ako Blue Fugates (modrí Fugateovci) či Blue People of Kentucky (modrí ľudia z Kentucky). Kým do medicínskeho sveta priniesli fascináciu, do svojich susedstiev zase strach a opovrhovanie. Mnohí ich totiž považovali za outsiderov či dôkaz existencie diabla.

Príbeh Fugateovcov začal písať prvý modrý člen rodiny, ktorým bola francúzska sirota Martin Fugate. Keď dospel, usadil sa v roku 1820 v dedinke Troubesome Creek, kde si vzal za manželku Elizabeth Smith, ženu s červenými vlasmi a pokožkou takou bielou ako horský vavrín, keď na jar kvitne, píše sa v legendách. Štyri z ich siedmich detí sa tak neskôr narodili s modrou pokožkou, ktorá sa dedila niekoľko generácií.

V článku ti rozpovieme fascinujúce rodinné tajomstvo, zodpovieme otázku, prečo boli Fugateovci modrí, no rovnako sa dozvieš aj to, či na svoj unikátny stav niekedy našli liek.

Pre toto boli modrí

Chýry o modrých ľuďoch z Kentucky, a teda Fugateovcoch, Smithovcoch, Combovcoch či Richieovcoch, sa dostali aj k uznávanému lekárovi a vedcovi Dr. Caweinovi. Tomu sa počas svojho života podarilo prispieť k vytvoreniu lieku na Parkinsonovu chorobu, ale aj protilátky na choleru. Napriek tomu mu však bola zo všetkého najviac blízka práve hematológia (štúdium a liečba krvných buniek – pozn. redaktorky). Nepoznaný a nepochopený „modrý gén“ ľudí z Apalačských vrchov ho nesmierne fascinoval.

Príležitosť mu onedlho sama a znenazdajky zaklopala na dvere. Na klinike sa totiž ukázala žena s priezviskom Combs, ktorá bola pokrvná príbuzná Fugateovcov a u zdravotnej sestry, ktorá pracovala s Caweinom, si vyžiadala bežný krvný test. Sestričku jej vzhľad poriadne vydesil a vraj si myslela, že žena pre indigovú farbu onedlho zomrie.

Keď sa však pacientka priznala, že v jej rodine majú zvláštnu farbu pleti odjakživa, Dr. Cawein začal svoj výskum.