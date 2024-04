Mladá barmanka Kristína: Je to alchýmia, sme ako psychológovia. Jeden zákazník raz nechal obrovský tringelt (Rozhovor)

„Tringelty sú super. Niekedy vedia navýšiť plat aj o 300 eur,“ prezradila nám v rozhovore šikovná Slovenka.

Barmanka Kristína Kurovská pochádza z Trnavy. Aktuálne pracuje v luxusnom bratislavskom bare Sky Bar & Restaurant. Počas svojej rozbiehajúcej sa kariéry vyskúšala už aj prácu v Barcelone. „Ak by sa nestali určité osobné udalosti, asi by som tam bola doteraz. Všetko je však tak, ako má byť. Som šťastná, že aktuálne sa učím od tých najlepších v Sky Bare. Skúsenosť s prácou v Barcelone bola úžasná, musím však povedať, že v nechávaní tringeltov sme na tom určite lepšie,“ hovorí s úsmevom Kristína pre Refresher.

Po návrate z Barcelony začala pracovať v obľúbenom bratislavskom podniku Urban House a ponuky jej postupne začali prichádzať samy. Podľa jej slov sú Slováci v pití drinkov otvorení a do baru idú kvôli zážitku a atmosfére, neprekáža im vraj to, že zaplatia viac, pretože chápu a ocenia celý servis. Stále sa však podľa nej nájdu aj takí, ktorí to neocenia: „Niekedy si ľudia neuvedomujú celú prácu okolo. Cena drinku sa rovná servis a to, ako sa u nás zákazník cíti, ako sa o neho staráme,“ hovorí.

Aký najvyšší tringelt zatiaľ dostala, aké drinky majú v obľube Slováci, čo najbizarnejšie sa jej stalo a aké trendy dnes dominujú medzi drinkami, sa dočítaš v rozhovore.

Zdroj: Martin Mondok

Kristína, prečo práve táto profesia? Dnes sa to už, samozrejme, trošku mení, ale predsa. Nie je to až také typické...

Študovala som na Hotelovej akadémii v Piešťanoch. Paradoxne, počas štúdia som neinklinovala k barmanstvu. V poslednom ročníku som začala pracovať v koktailovom bare v Trnave. Bola to taká brigádka. Asi po roku ma začala baviť celá alchýmia barmanstva.

Išlo to potom prirodzene. Začala som si všetko študovať a čítať rôzne knihy. Inšpirovali ma aj barmani zo sveta či z Bratislavy. Vnímala som ich, no keďže som bola stále v Trnave, nemala som sa ako s nimi pracovne stretnúť.

Začínala si hneď za barom?

Nie, bola som ako barback. Starala som sa o poháre, bola som na myčke, dodávala som alko a nealko nápoje do chladničky. Všetko, čo barman potreboval. Bola som aj v rajóne, kde som sa naučila držať plató a hlavne komunikovať s hosťami. Všetko išlo postupne.

Mám pocit, že dnes chcú mať mladí ľudia všetko hneď a od prvého momentu pracovať za barom, ale je veľmi dôležité začať od koreňa. Celé to vlastne trvalo päť rokov. Neskôr som išla za bar, kde som sa naučila rôzne metódy prípravy koktailov či komunikovať s hosťami pri bare. Veľmi ma to začalo baviť, pochopila som celú podstatu tejto profesie.