Bratislavskí vysokoškoláci sa búria: Obľúbená jedáleň na Mlynoch rapídne zvýšila ceny o 3-násobok. Má na to dôvod

Známa jedáleň Eat & Meet zvýšila ceny všetkých jedál. Keď sa študenti vrátili na internát po Veľkej noci, raňajky ich stáli už vyše 4 eur.

V známej skupine vysokoškolských internátov v Mlynskej doline sa medzi študentmi rozpútala búrlivá diskusia. Vysokoškoláci sú totiž nespokojní s drastickým zvýšením cien v obľúbenej miestnej jedálni Eat & Meet.

Niektoré ceny za raňajky od minulého týždňa narástli aj o viac ako trojnásobok pôvodnej ceny, napríklad taká praženica so syrom stojí teraz 4 eurá. Študenti žartujú, že ide o hyperinfláciu, a nerozumejú krokom študentskej reštaurácie.

Vo facebookovej internátnej skupine, ktorá má takmer 50-tisíc členov, študent Martin zverejnil fotografiu raňajkového menu s novými cenami. Tie ihneď rozpútali diskusiu. „Posledné veci, čo boli za reálne študentské ceny dobré v Eate,“ píše Patrik pod príspevkom.

Zdroj: Facebook/ Martin Mečír

Situácia spojená so zdražovaním cien si dokonca vyslúžila aj samostatné vydanie v „miestných novinách“ s názvom Mlynská novina. Aj študentka Klaudia venovala 18. vydaniu komentár so svojským východniarskym dialektom: „Ta to co? To tá praženica je zo zlatých vajec zrobená či co?!“

Študenti stále dúfajú, že ide iba o aprílový žart. „Ich reštauráciu“ si však zobrať nedajú: „Verím, že ak sme si vybojovali zrušenie úbohého poplatku za spotrebiče, dokážeme si vybojovať aj študentské výhody, na ktoré máme hádam právo, nie?“

Dôvod zdraženia je pochopiteľný, študentom to v konečnom dôsledku pomôže

K celej situácii sa pre Refresher vyjadrilo aj vedenie jedálne, ktoré tvrdí, že zvýšenie cien si nevymysleli oni, ale nariadilo im to ministerstvo školstva v metodike rozpisu dotácií pre vysoké školy. V nových pravidlách sa tak uvádza, že príspevok na stravovanie si študenti môžu uplatniť iba vtedy, keď je cena jedla vyššia ako 4 eurá. Dotácia platí len pre denných študentov s ISIC preukazom.

Reštaurácia zvýšila ceny všetkých jedál, na raňajkách to však cítiť najviac. Dorovnať sa to snažia tým, že zvýšia gramáž porcií alebo pridajú k cene jedla aj nápoj. Všetko je momentálne v štádiu riešenia a študentom v najbližších dňoch príde aj oficiálne stanovisko z rektorátu.