Gloria Ramirez bola toxická žena: svojím telom nakazila 23 zdravotníkov, ktorí odpadávali a nevedeli sa hýbať

Gloria prišla do nemocnice s bežnými srdcovými ťažkosťami. Keď ju však zdravotníci liečili, netušili, že budú bojovať o život.

Incident sa začal 19. februára 1994 o 20.15 hod., keď 31-ročná Gloria Ramirez prišla do nemocnice v Riverside v Kalifornii so zrýchleným tepom a s vysokým tlakom. Aj napriek tomu, že po 45 minútach od príchodu do nemocnice zomrela, zvláštne zapáchala a jej pobyt v zariadení mal nezvyčajný vplyv na zdravie ošetrujúcich lekárov. 23 z 37 zamestnancov, ktorí s ňou prišli do kontaktu, kolabovali.

Tento fenomén sa dodnes nikomu nepodarilo úplne rozlúštiť. Nikto z lekárov sa s podobným prípadom nestretol a nikto o niečom podobnom nepočul. Prípad sa však zapísal do histórie a Gloria dostala prezývku „toxická žena“.

Gloria Ramirez. Zdroj: Youtube/Peaked Interest

Portál Ati píše, že to bola žena ako každá iná. Žila so svojimi dvoma deťmi a manželom a mnohí si ju pamätali ako veľmi vtipnú a milú osobu. Čo sa teda v skutočnosti stalo?

Srdcový infarkt alebo symptómy rakoviny krčka maternice?

Gloriu v osudnú noc trápili srdcové problémy, ťažko sa jej dýchalo a nevedela poriadne rozprávať. Vzhľadom na jej nízky vek lekári nepredpokladali, že by bol diagnózou práve infarkt. Mysleli si, že sú to následky ochorenia rakoviny krčka maternice, ktorým už dlhšie trpela.

Všetci preto pracovali na tom, aby Gloriu stabilizovali, no napriek snahám lekárov nič nezaberalo. Keď ju vyzliekli, aby jej nasadili defibrilátor, všimli si na jej koži olejnatý povlak. Z úst jej taktiež bol cítiť cesnakový až ovocný zápach. Keď lekári zobrali Glorii vzorku krvi, páchla ako čpavok a plávali v nej zvláštne čiastočky či dokonca kryštáliky.





Lekári prišli na to, že s infarktom nebude mať jej stav nič spoločné. Všetkých prekvapilo, keď jedna z ošetrujúcich sestier omdlela. Následne sa ďalšia sestra sťažovala na sťažené dýchanie, a keď odpadla aj tretia sestra, nevedela po prebudení hýbať končatinami. Nikto nerozumel tomu, čo sa deje.

Zdroj: Youtube/Peaked Interest

Zdravotné ťažkosti pribúdali u každého, kto sa snažil Gloriu Ramirez zachrániť. Najčastejšie to bola dýchavičnosť, dočasná paralýza či mdloby. Napriek tomu, že Gloria už bola mŕtva, všetci ostatní sa trápili aj naďalej, a to z nevysvetliteľných dôvodov.