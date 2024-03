Začalo sa to potápačským výletom, no kapitán ich zabudol na mori. Pár už potom nikto nikdy nevidel

Kapitán lode na nich zabudol a oni uviazli na útese. Prečítaj si posledný odkaz manželského páru, ktorý sa našiel mesiace po jeho zmiznutí.

Výlet dvojice Toma a Eileen Lonerganovcov mal zrejme tragický koniec. Pár sa išiel potápať do Austrálie a odvtedy ho už nikdy nikto nevidel. Smutný príbeh má aj filmovú adaptáciu od režiséra Chrisa Kentisa Otvorené more. O udalosti sa teraz rozpísal server LADbible.

Desivý príbeh sa odohral 25. januára 1998, keď sa partneri vydali na jednodňové preskúmavanie Veľkého bariérového útesu. Pre potápanie vo veľkých vodách sa rozhodli po ceste domov z dovolenky na Fidži a Tuvalu. Eileen bola sama skúsenou potápačkou a presvedčila na to aj svojho manžela. Slávny koralový útes v Austrálii je zároveň medzi potápačmi veľmi obľúbený.

Eileen a Tom vyrazili spoločne s ďalšími 24 nadšencami. Nastúpili na loď s názvom Outer Edge, ktorá ich odviezla 60 kilometrov ďaleko od pobrežia. Kapitánom na palube bol Geoffrey „Jack“ Nairn. Po celodennom potápaní všetkých zúčastnených prepočítali a vrátili sa späť na pevninu. Pri prepočítavaní sa však stala chyba a tá sa stala páru osudnou.

Manželia totiž neboli na palube, keď sa loď s ostatnými vracala späť do prístavu. Najviac pravdepodobné je, že sa vynorili ako poslední z troch záverečných ponorov.

Case 133: Tom & Eileen Lonergan

1. Tom and Eileen Lonergan

2. St Crispin Reef, where the Lonergans were abandoned

3. Tom Lonergan’s recovered diving vest pic.twitter.com/CeM9W5F6vl — Casefile: True Crime Podcast (@case_file) December 9, 2019

O dva dni neskôr sa na palube našli tašky manželského páru a začalo sa rozsiahle letecké i námorné pátranie. Lonerganovcov sa však už žiaľ nikdy nepodarilo nájsť.

Po mesiaci od ich zmiznutia vyplavilo more neoprén s veľkosťou, akú nosievala Eileen. Onedlho sa objavili aj potápačské bundy, nádrže a jedna z jej plutiev. Nič však nenasvedčovalo tomu, že by manželský pár zomrel v dôsledku násilia, ako je to vo filme Otvorené more. Tam sa partneri stali obeťami žraločieho útoku, čo sa v skutočnosti nepreukázalo.

Prosili o pomoc

O niekoľko mesiacov neskôr našiel náhodný rybár 160 kilometrov ďaleko od miesta činu potápačskú bridlicu, na ktorej bol vyrytý odkaz. Stálo v ňom: „Pondelok 26. januára 1998, osem hodín ráno. Komukoľvek, kto nám môže pomôcť. Boli sme opustení na útese Agincourt loďou Outer Edge 25. januára 1998 o 15. hodine. Prosím, príďte nás zachrániť, než zomrieme. Pomoc!!!“ Toto dokazuje, že pár bol nažive ešte deň potom, ako ho opustili.



Kapitána lode nakoniec obvinili z Tomovej a Eileeninej vraždy. Vysvetlil tiež, že jednému členovi posádky nariadil, aby cestujúcich prepočítal. K zmätkom údajne došlo, keď ďalší dvaja účastníci plavby v priebehu počítania skočili do vody. Neskôr kapitána viny zbavili, no spoločnosť, v ktorej pracoval, s ním pre nedbanlivosť ukončila spoluprácu.