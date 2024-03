Tri Slovenky chceli napraviť diery v školstve. Založili úspešný program, vďaka ktorému si študenti rozbehnú vysnívanú kariéru

Netušíš, čo budeš robiť po strednej? Zapoj sa do projektu, ktorý ťa nakopne vpred.

Škola by nás mala pripraviť na budúcnosť. No, bohužiaľ, niekedy toto tvrdenie nemusí byť pravda. Tak to videli Terka, Veronika a Sofia — vtedy ešte stredoškoláčky, ktoré za školskými lavicami dostali iniciatívu vytvoriť projekt, ktorý dáva študentom reálne skúsenosti do pracovného života. V roku 2018 tak vznikol program DASATO Academy, ktorý pomáha stredoškolákom nájsť ich silné stránky a prácu, po ktorej túžia.

„Najviac nám chýbala prax — vedieť si predstaviť, či to, čo ideme ďalej študovať, je naozaj to, čomu sa chceme venovať. Nemali sme možnosť vedieť, aké sú naše silné stránky, čo nás baví, napĺňa. V škole je dôležité byť dobrý vo všetkom, a tak sa študent zameriava na to, čo mu nejde, ako na to, čo mu ide,“ vysvetľuje svoje skúsenosti na škole CEO a co-founder DASATO Terézia Mihalovič Lukáčová.

Terézia pokračuje: „To sme chceli zmeniť a pomôcť mladým ľuďom nájsť, v čom sú dobrí. Pretože každý v niečom sme! V práci strávime minimálne tretinu života, preto nemá zmysel, aby nás nebavila a študovali sme/venovali sa niečomu, čo nás nebaví.“

„Dá sa to“ aj inak

DASATO Academy je ročný intenzívny vzdelávací program pre žiakov (vo veku 14 až 19 rokov) stredných škôl z rôznych kútov Slovenska, ktorí chcú nabrať pracovné skúsenosti a nájsť sa v tom, v čom sú dobrí a čo ich bude naozaj baviť.

Projekt počas šiestich rokov získal viac ako 300 absolventov a vybudoval 700-člennú komunitu. Spoluzakladateľke a spíkerke DASATO Academy Terézii Mihalovič Lukáčovej sa dokonca podarilo minulý rok umiestniť v rebríčku magazínu Forbes 30 pod 30.

Organizácia pôsobí v v Trenčianskom, Trnavskom, Košickom a Žilinskom kraji, no plánuje expandovať do ďalších miest. „Najbližšie plánujeme otvárať v Prešovskom či Banskobystrickom kraji. Veríme, že čoskoro to bude všetkých osem,“ vysvetľuje Terézia Mihalovič Lukáčová.

Zdroj: DASATO Academy

Získaš pracovné skúsenosti v známych firmách

V DASATO Academy ťa bude počas roka sprevádzať mentor, absolvuješ 30 workshopov od profesionálov z rôznych odvetví a naučíš sa dôležité zručnosti 21. storočia. Vycibríš si kritické myslenie, argumentačné schopnosti, prezentačné zručnosti, time management, prácu v tíme a mnoho iného.

Okrem toho budeš plniť zadania projektov v reálnych organizáciách, v súkromnom aj vo verejnom sektore či v „neziskovkách“, a tak si zažiješ prax priamo na vlastnej koži. V DASATO Academy absolvuješ tri projekty a môžeš si vytvoriť aj svoj vlastný, ktorý bude finálnym výstupom programu. „Obsah je tvorený v spolupráci s odborníkmi zo vzdelávania na základe najnovších globálnych trendov a hlavne feedbackov od študentov — veď na tom najviac záleží,“ potvrdzuje Terézia Mihalovič Lukáčová.

Aktivity programu DASATO Academy sa konajú jedenkrát do týždňa, väčšinou poobede, a všetky potrebné informácie o nich dostaneš vopred cez DASATO aplikáciu. Dĺžka programu trvá od augusta jeden rok, na konci dostaneš svoj certifikát a oficiálne sa staneš absolventom. Počas roka môžeš vymeškať päť aktivít.

Zdroj: DASATO Academy

Pokiaľ sa chceš podieľať na projektoch v národných a nadnárodných firmách, v DASATO Academy je miesto pre teba. Príkladom sú študentky, ktoré vďaka DASATO Academy, priniesli v roku 2022 do Tatra banky inovatívne riešenia týkajúce sa Metaverse témy. Ak ti niečo hovorí firma SLIDO, tak DASATO Academy umožnilo dvom stredoškolákom mať stáž v tejto nadnárodnej spoločnosti, prezradili študenti Lucia a Michal v rozhovore.

Zdroj: DASATO Academy

Po absolvovaní ročného programu DASATO Academy vzrastie percento študentiek a študentov, ktorí vedia presnejšie povedať, čo budú v budúcnosti robiť, z 36,9 % na 76,8 %. A až 90,7 % študentov vie po programe celkom presne definovať svoje silné stránky.

Absolventi DASATO Academy využili všetky svoje skúsenosti na to, čo ich baví. Niektorí si založili vlastné projekty, na ktorých pracujú dodnes, iní dostali to správne nakopnutie do života alebo spoznali samých seba.

„DASATO Academy mi doslova pomohlo nájsť samu seba a to, čo chcem robiť, spomedzi všetkých aktivít, ktorých som bola súčasťou. Najviac ma posunul mentoring s mojou skvelou mentorkou Boďou, ktorá mi ukázala zákutia marketingu a pomohla mi rozbehnúť vlastné grafické štúdio, ktoré už tri roky funguje v Trenčíne. A ja by som nemohla byť spokojnejšia s cestou, ktorú som si zvolila,“ hovorí absolventka Mona.



Zdroj: Dasato Academy

No nemysli si, že po absolvovaní DASATO Academy sa nemôžeš do organizácie vrátiť. „Samozrejme, v DASATO Academy po roku končiť nemusíš. Môžeš sa pridať do nášho tímu a rozvíjať ďalších študentov, pridať sa do nášho socials tímu, či ako alumni sa stále zúčastňovať na mnohých aktivitách, projektoch, stážach, inkubátore pre projekt či na eventoch, kde spoznáš mnoho zaujímavých ľudí,“ objasňuje Terézia Mihalovič Lukáčová.

Nové kontakty a kamoši

V DASATO Academy si nájdeš nielen nové kontakty, ale aj kamarátov. Na začiatku programu projekt organizuje víkendové sebarozvojové campy, kde sa spoznáš so svojimi „spolužiakmi“, zažiješ kopec zábavy, športových aktivít a popritom budeš pracovať na svojom rozvoji.

„Camp bol miesto, kde som mohla omnoho bližšie spoznať spolužiakov a členov tímu DASATO zo všetkých strán a stať sa jej členom. Celé tri dni boli taktiež pre mňa časom, keď som sa mohla cítiť slobodne a uvoľnene a spoznávať seba no i ostatných,“ spomína účastníčka rozvojového programu Nina.

Zdroj: DASATO Academy

Takto sa prihlásiš do 7. ročníka DASATO Academy

Po úspešných šiestich ročníkoch v Trnavskom, Trenčianskom a Košickom kraji 7. ročník DASATO Academy v spolupráci s firmou Be Lenka sa bude otvárať v Žiline. Ako už bolo vyššie spomenuté, prihlásiť sa môžeš, iba ak spadáš do vekovej hranice 14 až 19 rokov. Počet miest na ročník 2024/2025 je limitovaný, takže ti odporúčame podať prihlášku čo najskôr — deadline je 31. marca.

Kompletný program trvá rok, počas ktorého budeš mesiac za mesiacom absolvovať campy, workshopy, diskusie a štyri projekty. Celý kurz ťa vyjde 30 eur na mesiac, avšak môžeš získať štipendium, o ktoré si požiadaš hneď na začiatku programu. No to more skúseností, ktoré získaš, je na nezaplatenie.