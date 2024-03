Farmaceutka Lucia: Môj osobný názor na homeopatiu je, že ide o placebo efekt

„Ale rovnako poznám lekárov aj lekárnikov, ktorí homeopatiu vo veľa prípadoch odporúčajú a zakladajú si na nej,“ hovorí pre Refresher farmaceutka PharmDr. Lucia Mikulášová. Objasňuje aj prípady, čo robiť, keď lekárnik pre vieru nechce vydať antikoncepciu.

„Antikoncepciu berú aj pacientky so zdravotnými problémami a liekmi, ktoré by v prípade tehotenstva mohli veľmi poškodiť plod. “

Za povolaním lekárnika nie je len medicínska znalosť a náročná prax, ale aj obrovská dávka empatie a trpezlivosti. Málokedy si však pri návšteve lekárne uvedomíme, o akú dôležitú a významnú profesiu v skutočnosti ide. Podľa HNonline sú dokonca lekárnici mnohokrát v očiach pacientov vnímaní ako len obyčajní „predavači.“ Opak je však pravdou.

O tom, akým výzvam či kompetenciám čelí farmaceut, nám v rozhovore porozprávala PharmDr. Lucia Mikulášová, ktorá pôsobí ako odborný zástupca renomovanej siete lekární Vesnala. Na pozícii farmaceuta v nej pracuje už 9-ty rok.

Aké kompetencie má farmaceut, čo robiť, ak je pacient nátlakový a ako vyzerá falošný recept, nám v rozhovore porozrávala odborná zástupkyňa lekárne Vesnala PharmDr. Lucia Mikulášová. Zdroj: Archív/Vesnala

Hoci si s mnohými pacientmi stihla vytvoriť skvelý vzťah, v lekárni sa nevyhne ani tým „večne nespokojným“, ktorí vyvinú psychický nátlak či sem-tam prinesú falošný recept.

„Človek môže mať očakávania, no až reálne, keď príde na danú pozíciu zistí, čo všetko to obnáša a či je to preňho to pravé. Môžem však úprimne povedať, že pomoc, ktorú poskytujeme pacientom, vie byť obrovské zadosťučinenie a najmä, keď nám niektorí dajú spätnú väzbu, že sme im pomohli, poďakujú nám a vidíme, že im je naozaj lepšie, to je asi to najviac, čo ma ako farmaceuta napĺňa,“ hovorí pre Refresher. V článku sa dozvieš aj to, čo si myslí o placebo efekte či o tom, že niektoré slovenské lekárne odmietajú vydávať antikoncepciu.

V rozhovore sa do hĺbky povenujeme odborným témam, no rada by som začala celkom zľahka. Za tie roky sa ti totiž určite nazbieralo veľa vtipných zážitkov s pacientmi. Spomenieš si na nejaké?

Áno (smiech). Asi najtypickejšie a najčastejšie sú také milé brepty alebo niečo toho typu. Ešte, keď som začínala, si odomňa ľudia pýtali namiesto žihľavy dvojdomej, čo je oficiálny názov rastlinky, žihľavú dvojdňovú.

Nedávno sme mali aj pacientku, ktorá chcela povedať, že má opakovaný predpis od lekára a povedala, že má trvalý príkaz.

Takéto veci ti vždy vylepšie deň.

S pacientmi to však nie je len ružové. Veľakrát som v lekárni odsledovala, že vedia byť poriadne nátlakoví. Ako reaguješ na takéto situácie?

Beriem to ako prirodzenú vec. Takéto situácie sa dejú najmä v prípade, že nie je dostupný liek, za čo my samozrejme nemôžeme a nedokážeme to ani nijako ovplyvniť. Aj keď sa snažíme pacientom situáciu vysvetliť, niektorí to bohužiaľ nechápu alebo skôr, nechcú chápať a ten hnev si vylievajú na nás. V takýchto prípadoch nie sú zrovna príjemní.

Pacienti vedia byť nátlakoví. Ako Lucka reaguje na falošné recepty či podozrivých ľudí v lekárni? Zdroj: Archív/Vesnala

Stretla si sa aj s ťažšími prípadmi, kedy by bol pacient závislý na liekoch?

Ča sa týka závislosti, s tým sa u nás v lekárni nestretávame, ale skôr máme skúsenosť so zneužívaním receptov a falošnými receptmi, ktoré vieme odhaliť.