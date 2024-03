Tri Slovenky precestovali Európu bez peňazí: Spali sme v 5* hoteli aj na stanici, najhoršie bolo dostať sa na verejné WC

Deniska, Radka a Kika zažili týždeň plný dobrodružstva bez mobilov a peňazí.

„Počas toho cestovania som si uvedomila, že ľudia sú vážne milí. To, koľko šťastia sme mali na ľudí a akých milých ľudí sme stretli, bolo neskutočné. Raz nám zastavil starý deduško, ktorý nás odviezol asi dvesto kilometrov. Potom nás pozval k sebe domov, aby sme mali kde prespať, dokonca nás pozval na večeru,“ zaspomínala si Radka na svoju účasť v Red Bull výzve Can You Make It? Spoločne s Kikou a Deniskou na týždeň zahodili mobily, peňaženky a všetky limity, aby zažili nezabudnuteľné dobrodružstvo.

Vďaka účasti v známej výzve mali tri baby možnosť precestovať Európu úplne zadarmo, keďže ich jediným platidlom boli plechovky Red Bullu. Počas jedného týždňa museli plniť rôzne výzvy a úlohy a všetko zaznamenávať na video. To, či sa im podarí splniť výzvy – prespať v luxusnom hoteli, skočiť z lietadla alebo sa odviezť hasičským autom –, záležalo len na ich šarme a šikovnosti.

Keď sa Deniska o výzve Red Bull Can You Make It? pred pár rokmi dozvedela, ani sekundu neváhala a rozhodla sa prihlásiť. Hoci sa v tom čase nachádzala na Erasme na Kanárskych ostrovoch, bola si istá, že do toho musí ísť. Podmienkou prihlásenia bolo vytvoriť trojčlenný tím.

Deniska preto musela vymyslieť, kto z jej kamošov by si trúfol na toto dobrodružstvo. „Rozmýšľala som, kto je dosť šialený na to, aby toto so mnou dal. Hneď mi napadla moja kamoška Radka, ktorá bola dostatočne šialená na takúto vec. Ona zároveň vyriešila aj tretiu členku, Kiku. Tú som ja reálne stretla až na letisku v Manchestri, odkiaľ sme štartovali.“

Všetky tri účastníčky už boli skúsené cestovateľky a na otázku, čoho sa pred vycestovaním najviac obávali, odpovedali zhodne: „Reálne asi ničoho, vedeli sme, že si vždy nejako poradíme.“ Namiesto strachu tak pociťovali len príjemné vzrušenie a napätie z očakávaného dobrodružstva.

„Ja som nad tým ani sekundu nerozmýšľala. Precestovať Európu zadarmo? To znelo hneď super,“ potvrdila aj Radka, vďaka ktorej nakoniec vznikol výhradne ženský tím s názvom Girls Do It Better.

A ako reagovalo ich okolie? „Myslím, že naše rodiny aj kamoši sú už na naše dobrodružstvá zvyknutí,“ skonštatovala Deniska a Kika doplnila, že niektorí ľudia z ich okolia neskôr ľutovali, že sa do výzvy neprihlásili tiež, keď mali možnosť. Trochu inak zareagovali rodičia Radky, ktorí si spočiatku mysleli, že si robí žarty. „Ale potom to vzali super. Moja mamina dokonca posielala maily kolegom z práce, aby za náš tím hlasovali.“

Týždeň bez mobilov a peňazí

Vieš si predstaviť cestovanie bez peňazí, platobnej karty a dokonca aj bez mobilu? Jediné, čo si Deniska, Kika a Radka mohli zbaliť, bolo pohodlné oblečenie, spacáky a niečo pod zub. Podmienkou účasti totiž je vzdať sa mobilu aj peňazí. Jediným platidlom je 24 plechoviek Red Bullu pre celý tím. Ako s nimi naloží, je len na ňom.

„Zbalili sme si ruksaky a proteínové tyčinky, aby sme neumreli od hladu. Nemohla som ich cítiť ďalšie tri roky,“ zaspomínala si so smiechom Deniska. Tri kamarátky sa potom stretli na letisku v Manchestri, kde sa začalo ich týždenné dobrodružstvo.

Bol to čistý punk. Vo verejnej doprave sme ani neriešili lístky a dúfali sme, že nás nevyhodia.

Výhodné cestovanie načierno sa im však stalo osudným, keď ich nečakane skontroloval revízor vo vlaku. „Raz nás v Champagne v strede ničoho vyhodili z vlaku, tak sme stopovali asi 700 kilometrov,“ priznala Kika a dodala, že najväčší problém mali s verejnými toaletami. Dostať sa cez prísne „hajzelbaby“ bez peňazí bolo azda najväčšiu výzvou z celého zoznamu.

Všetky tri účastníčky sa však zhodli, že vďaka skvelým ľuďom, ktorých počas siedmich dní stretli, peniaze nikdy neboli problém. „Okrem toho nám dosť pomohlo, že Red Bull všetci poznajú. Takže sme len povedali, kto sme a čo je výzva Can You Make It, a väčšina nám pomohla,“ priblížila Kika a Deniska dodala: „Počas cesty sme stretli najzlatších ľudí, vďaka ktorým sa nám podarilo splniť tie najviac crazy challenge.“

S ich slovami súhlasila aj Radka, podľa ktorej bolo cestovanie bez peňazí prekvapivo komfortné. „Nepamätám sa, že by som bola hladná alebo unavená.“

Noc v 5* hoteli, disneyland aj párty vo Švajčiarsku

Práve vďaka odvahe, kreativite a podpore celkom cudzích ľudí sa trom Slovenkám podarilo splniť aj tie najšialenejšie výzvy. Hneď prvý deň sa babám podarilo ubytovať sa v 5-hviezdičkovom hoteli. Úplne zadarmo.

„V prvých dvoch hoteloch nás otočili hneď na recepcii, v tom treťom sme mali šťastie na uleteného manažéra, ktorému sa to mega páčilo a dal nám dve izby v centre Londýna za 5 plechoviek Red Bullu. Všetci sa tam s nami fotili,“ zaspomínala si na nezabudnuteľný zážitok Kika.

Na zachovanie balansu baby neskôr vymenili luxusný hotel za autobusovú stanicu. Babám sa totiž nepodarilo vybaviť si ubytko, a tak museli noc prečkať tu: „Bolo to pre protesty, ktoré vtedy prebiehali v meste a vlaková doprava bola naozaj obmedzená, ťažko sa nám odtiaľ dostávalo,“ opísala Deniska.

Neplánovaná zastávka na stanici im však zábavu rozhodne nepokazila. V Paríži sa im totiž podarilo dostať sa do disneylandu. Áno, vstupenkou bola opäť plechovka Red Bullu.





Z Paríža sa baby stopom presunuli do Švajčiarska, kde ich čakali malebné výhľady, šarmantné mestečká a jedna veľká párty. „Hneď v prvom parku sme stretli skupinku mladých ľudí, ktorí nás zobrali na párty. Nezabudnem, ako sme vošli do toho baru v športovom oblečení a s obrovskými backpackmi,“ zasmiala sa Deniska pri spomienke na skvelú noc vo Švajčiarsku.

Baby sa s novými kamošmi nerozlúčili ani ráno. Spoločne totiž splnili ďalšiu výzvu zo zoznamu. Ich úlohou bolo založiť oheň bez zápaliek či zapaľovača. „Lupou sme na nejakej švajčiarskej lúke zakladali oheň.“

Tým to však nekončilo. Ochotná partia babám navrhla, že ich odvezie do neďalekého mesta na vlakovú stanicu. Baby tak nasúkali svoje obrovské ruksaky do pohodlného auta značky Tesla a vydali sa v ústrety ďalším dobrodružstvám.

Bez váhania by šli opäť

Kika, Radka a Deniska sa zhodujú, že týždeň s výzvou Red Bull bol jedným z najlepších v ich živote. „Bol to asi najdobrodružnejší týždeň môjho života. V priebehu siedmich dní sme zažili viac ako dospelý človek v priebehu piatich rokov,“ skonštatovala Deniska a Kika doplnila, že domov sa vrátila nielen plná skvelých zážitkov, ale aj s otvorenejšou mysľou.

Opäť som si posilnila vieru v dobro ľudí, lebo tých superských sme stretli naozaj veľa v každej krajine.

Všetky tri baby dodnes spomínajú na výzvu ako na úžasný týždeň plný dobrodružstva, zábavy a nekonečnej podpory od celkom cudzích ľudí. „Počas toho cestovania som si uvedomila, že ľudia sú vážne milí. To, koľko šťastia sme mali na ľudí a akých milých ľudí sme stretli, bolo neskutočné. Raz nám zastavil starý deduško, ktorý nás odviezol asi dvesto kilometrov. Potom nás pozval k sebe domov, aby sme mali kde prespať, dokonca nás pozval na večeru,“ opísala s dojatím v hlase Radka, pre ktorú bola sedemdňová výzva najmä o spoznávaní láskavých ľudí.

Ak stále váhaš, či sa máš do výzvy Red Bull Can You Make It? zapojiť, Kika má pre teba jasný odkaz: „Do výzvy by som šla pokojne aj zajtra. Ak sa neprihlásiš, prídeš o jeden z najlepších týždňov vo svojom živote a o pár rokov to budeš ľutovať.“