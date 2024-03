Vlasto Čepo si myslel, že v sebaobrane zabil človeka: Ako prvé mi napadlo, že ho hodíme do Hrona, spomína

Čepo si do podcastu zavolal Terminátora. Obaja si zaspomínali na neuveriteľné príbehy z mladosti.

Slovenský MMA zápasník Vlasto Čepo si do prvého dielu svojho nového podcastu Premlčané zavolal ako hosťa českého zápasníka Karlosa Vémolu. V rozhovore, v ktorom si obaja nebrali servítku pred ústa, sa zdôverili s príbehmi, pri ktorých išlo mnohokrát doslova o život.

V úvode ho okamžite konfrontoval s incidentom, ktorý medzi nimi prebehol pred pár rokmi. Vémola totiž po výhre v organizácii Oktagon MMA nad nórskym bojovníkom Thomasom Robertsonom vyhlásil, že v Oktagone sa nachádza veľa vymyslených hviezdičiek. Za jednu z nich označil aj Vlasta Čepa, ktorý na tom istom turnaji prehral s Mateuszom Strzelczykom, čo bola jeho prvá prehra v kariére.

Slovenský MMA zápasník Vlasto Čepo. Zdroj: Refresher/Jakub Ondejka

Čepo sa o tom dozvedel až dva dni po turnaji a veľmi ho to nahnevalo. „Keď si myslíš, že som vymyslená hviezdička, tak keď sa stretneme, tak prvé, čo budem mať poruke, tak idem po tebe a napadnem ťa,“ napísal Vémolovi na sociálnej sieti. Ten sa mu v správach viackrát ospravedlnil, čo Vlasto Čepo veľmi ocenil.

„Keby si to nespravil, tak ťa napadnem, keď sa stretneme,“ dodal Čepo s úsmevom. Vémola v podcaste uznal, že už teraz Čepo nie je žiadna vymyslená hviezdička, a uznal jeho kvality.

Čepo sa ho pýtal aj na Karlosovu kauzu, keď sa objavil v zábere streamera Dev1ho, ktorý bol v tom čase v Thajsku. Na videu kráčal v tesnej blízkosti mladej ženy, čo následne vyvolalo množstvo kontroverzných otázok. Ľudia ho obviňovali, že s ňou niečo má. On sa obhájil, že v tom čase tam bol na ťažkom tréningovom kempe a na takéto veci by nemal čas.

Karlosa napadli s lopatami, Čepo zas chcel muža hodiť do Hrona

V druhej polovici videa sa rozprávali o Vémolom pôsobení v Anglicku, kde pracoval ako vyhadzovač v klube. Karlos sa priznal, že začiatky neboli ľahké. Neskôr si však bol schopný zarobiť aj 300 eur za noc.

Jednu zmenu ich vraj s lopatami napadli „anglickí gypsies“. Majiteľovi klubu, ktorého mal Karlos a jeho kolegovia chrániť, zlomili ruku. Vyhadzovačom sa však tento súboj podarilo vyhrať. Niektorým útočníkom sa podarilo utiecť, no dvaja ostali ležať na zemi.

Karlos chcel volať políciu, ale zakázali mu to, pretože by vraj skončil vo väzení. 18-ročného Karlosa tak poslali po koše, do ktorých ich vraj chceli hodiť. Ten šiel s plačom po kôš, a keď sa vrátil, tak mu povedali, že tí dvaja sa prebrali a utiekli, čomu Karlos veľmi neveril.

Vlasto Čepo následne priznal, že aj on mal podobnú skúsenosť pri práci vyhadzovača. Jeden muž totiž napadol jeho kolegu a šéfa, tak ho udrel. Muž skončil v bezvedomí na zemi. „Kokos, ja som zabil človeka. Takto ma rodičia nevychovali,“ pomyslel si vraj vtedy Čepo. Prvé, čo mu podľa vlastných slov potom zo strachu napadlo, bolo, že ho autom odvezú k Hronu, a naznačil, že by ho tam pravdepodobne hodili. Muža sa snažili prebrať, no márne.

Začali ho vraj brať za ruky a za nohy, v čom sa z ničoho nič prebral. „Ja som sa od šťastia pozrel, oči sa mi zaligotali a zabil som mu druhé za ucho a zase odpadol,“ prekvapil Karlosa. „Ale vedel som, že je živý,“ dodal. Muž sa prebral a následne ho poslali preč. Všetko dobre dopadlo a teraz sú vraj dokonca kamaráti.