Prípad najväčšej záhady leteckej histórie známy aj z Netflixu pokračuje. Po zmiznutom lietadle chcú po 10 rokoch spustiť pátranie

Beoing, ktorý letel z Malajzie do Pekingu, zmizol 8. marca 2014. O incidente bol natočený aj seriál na Netflixe. Záhadu chcú raz a navždy vyšetriť.

Let 370 mal prepraviť z Malajzie do Číny 239 ľudí. Do cieľovej destinácie sa však lietadlo nikdy nedostalo a čo je ešte horšie – odborníci doteraz nevedia s istotou povedať, kam sa podelo napriek dlhoročnému vyšetrovaniu. O najväčšej záhade v histórii letectva natočili minulý rok dokument na Netflixe s názvom MH370: The Plane That Disappeared.

Premiér Malajzie Anwar Ibrahim v pondelok vyhlásil, že by rád opäť spustí pátranie po zmiznutom lietadle linky Malaysia Airlines MH370, ak sa objavia presvedčivé dôkazy. TASR o tom informuje na základe správy tlačovej agentúry AFP.



„Ak existujú presvedčivé dôkazy svedčiace o potrebe opätovne spustiť pátranie, nepochybne tak radi urobíme,“ vyhlásil Ibrahim v reakcii na spomienkovú udalosť, ktorou si rodiny pasažierov na palube lietadla pripomenuli desiate výročie jeho zmiznutia.



Lietadlo typu Boeing 777 zmizlo 8. marca 2014 počas letu z Kuala Lumpuru do Pekingu. Na palube bolo 239 ľudí. Lietadlo zmizlo z radarov po 40 minútach, keď prechádzalo zo vzdušného priestoru Malajzie do vietnamského vzdušného priestoru. Podľa vyšetrovateľov stroj po tom, ako stratil kontakt, zmenil svoju trasu a zamieril do odľahlých oblastí Indického oceánu.