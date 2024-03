Rihanna ako kleptomanka a Asap Rocky ako láskavý manžel. Dvojica hviezdi v krátkom filme v rámci kampane Fenty Beauty

Čo hovoríš na zamilovanú dvojicu v sexy čiernobielom filme?

Rihannina kozmetická značka Fenty Beauty vydala krátky film s názvom Born to Steal: Yours, Mine, Ours, v ktorom hviezdi barbadoská princezná spoločne so svojím partnerom – raperom Asap Rockym.

Krátky čiernobiely spot zobrazuje dvoch milencov a ich každodenný život. Video má slúžiť na propagáciu ich spoločného balzamu na pery Lux Balm.

Táto sexy a elegantná reklama napodobňuje film Bonnie a Clydea z roku 1967. Riri sa v spote predstavila ako kleptomanka, ktorá kradne partnerovi saká zo šatníka, a Rocky ako milujúci manžel, ktorému môžeme vidieť do mysle. Film je hravým promom na predaj balzamu na pery, ktorý si manželia požičiavajú, keď sa líčia a bozkávajú v posteli.

Samotný produkt už dávnejšie predstavil Asap Rocky, keď v krátkom spote zo 4. januára rapoval: „Ľahký, lesklý. Nie s**čka, toto nie je lesk na pery. Balzam v mojej dlani. Nová spolupráca s mojou baby mom.“

„Tento šťavnatý balzam na pery s barbadoskou čerešňou nabitý vitamínom E plus bambuckým maslom vracia suchým perám život vďaka okamžitej hydratácii. Je tenký, úhľadný a ľahko sa vám zmestí do vrecka, takže ho môžete mať pri sebe, nech idete kamkoľvek,“ uvádza Fenty Beauty pod príspevkom.

36-ročná speváčka a podnikateľka nie je vo svete kozmetiky žiadnym nováčikom, na trhu s Fenty Beauty je už od roku 2017 a odvtedy vydala už množstvo úspešných kolekcií jej vlastnej kozmetiky. Jej najnovší vegánsky balzam sa predáva za 16 dolárov a sľubuje oveľa viac než len vláčne pery.

Nie je to prvýkrát, čo si jej o rok mladší partner Asap Rocky zahral hlavnú rolu v Rihanninej reklame. V roku 2020 sa po boku barbadoskej speváčky objavil v kampaniach pri uvedení Fenty Skin.