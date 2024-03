Lidl prekvapil zákazníkov príjemnou zmenou. Touto iniciatívou chce poukázať na vážny problém, ktorý sa týka nás všetkých

Pr├şroda v mnoh├Żch pr├şpadoch u┼ż dokonal├Ż obal vymyslela, pre ostatn├ę potraviny s├║ k dispoz├şcii udr┼żate─żn├ę a predov┼íetk├Żm viacn├ísobne pou┼żite─żn├ę obaly.

Ako ─Źasto siahne┼í po┬ámikrot├ęnovom vrecku?┬áNa Slovensku sa ich ro─Źne rozdaj├║ stovky mili├│nov, a to ├║plne zadarmo.┬áSiahneme po nich automaticky pri ka┼żdom n├íkupe, dokonca opakovane. Naj─Źastej┼íie posl├║┼żia na zabalenie ovocia, zeleniny ─Źi pe─Źiva, no niekedy v nich skon─Źia aj jogurty.

Stovky ton plastov, ktor├ę vyu┼żijeme len na p├ír min├║t. Mnohokr├ít sa v┼íak dostan├║ do pr├şrody a ich rozklad trv├í dlh├ę desa┼ąro─Źia. Ich pou┼ż├şvanie vo ve─żkej miere zne─Źis┼ąuje na┼íe rieky a in├ę vodn├ę plochy. M├íme to doslova vo svojich ruk├ích, nenechajme to pl├íva┼ą. Pr├şroda toti┼ż v mnoh├Żch pr├şpadoch u┼ż dokonal├Ż obal vymyslela, pre ostatn├ę potraviny s├║ k dispoz├şcii udr┼żate─żn├ę a predov┼íetk├Żm viacn├ísobne pou┼żite─żn├ę obaly.

Eur├│pska ├║nia i slovensk├ę ministerstvo ┼żivotn├ęho prostredia pl├ínuj├║ vyhl├ísi┼ą pre mikrot├ęnov├ę vreck├í stopku. Pl├ín je jasn├Ż: ÔÇ×Cie─żom je zn├ş┼żi┼ą jednorazov├ę plasty, ktor├ę vyu┼żijeme p├ír min├║t a vyhod├şme,ÔÇť povedal podpredseda Eur├│pskeho parlamentu Martin Hojs├şk.

Nenechajme to pl├íva┼ą

Lidl spustil u┼ż na jese┼ł 2020 projekt Nenechajme to pl├íva┼ą. Jeho cie─żom je vzdel├íva┼ą a motivova┼ą z├íkazn├şkov k udr┼żate─żnej┼íiemu nakupovaniu. V pr├şpade, ak mikrot├ęnov├ę vrecko naozaj potrebuj├║, m├┤┼żu si ho dobrovo─żne zak├║pi┼ą za jeden cent, ktor├Ż diskont zdvojn├ísob├ş a venuje na ─Źistenie slovenskej pr├şrody.

ÔÇ×Ka┼żd├Ż z n├ís dok├í┼że prispie┼ą k tomu, aby bola pr├şroda ─Źistej┼íia a aby tak├í aj zostala. Denne rob├şme mno┼żstvo rozhodnut├ş, ktor├ę si ani neuvedomujeme. Sta─Ź├ş v┼íak m├ílo a v├Żsledok bude hmatate─żn├Ż. Nie v┼żdy je v┼íak jednoduch├ę by┼ą zodpovedn├Żm ─Źlovekom, my v Lidli sa v tom na┼íim z├íkazn├şkom sna┼ż├şme pom├íha┼ą. Najlep┼í├şm v├Żsledkom projektu Nenechajme to pl├íva┼ą je pokles spotreby jednorazov├Żch mikrot├ęnov├Żch vrec├║┼íok,ÔÇť┬ápribl├ş┼żil┬áobchodn├Ż riadite─ż spolo─Źnosti Lidl Slovensk├í republika Slavom├şr ┼áp├ínik.

Slavom├şr ┼áp├ínik dodal, ┼że v Lidli nikdy nerozd├ívali jednorazov├ę igelitky, z├ílohovanie plastov├Żch flia┼í a plechoviek testovali dva roky pred spusten├şm syst├ęmu.┬áÔÇ×Z├írove┼ł sa dlhodobo sna┼ż├şme odu─Źi┼ą z├íkazn├şkov pou┼ż├şva┼ą jednorazov├ę mikrot├ęnov├ę vreck├í. Navy┼íe, priebe┼żne upravujeme obaly na┼íich produktov tak, aby boli ─Źo najudr┼żate─żnej┼íie. O zodpovednom pou┼ż├şvan├ş plastov teda rozhodne nielen hovor├şme.ÔÇť

K projektu naspieval rovnomenn├║ piese┼ł zn├ímy slovensk├Ż raper Kali, ktor├í ma doteraz len na Youtube viac ako 2,8 mili├│na prehrat├ş. Nenechajme to pl├íva┼ą m├í za sebou aj konkr├ętne v├Żsledky: z├íkazn├şci si v─Ćaka projektu nevzali 11 887 000 vreciek, ─Źo je objem bezm├íla 26 ton plastov. ─Äal┼í├şch 1 666 ton odpadu vylovili zamestnanci Slovensk├ęho vodohospod├írskeho podniku a dobrovo─żn├şci zo slovensk├Żch riek a vodn├Żch n├ídr┼ż├ş.

Udr┼żate─żn├ę prekvapenie

Obchodn├Ż re┼ąazec sa rozhodol prekvapi┼ą svojich z├íkazn├şkov v jednej zo svojich bratislavsk├Żch predajn├ş, ke─Ć z nej na jeden de┼ł ├║plne odstr├ínil mikrot├ęnov├ę vreck├í. Namiesto nich rozd├íval nakupuj├║cim zadarmo viacn├ísobne pou┼żite─żn├ę vreck├í. My┼ílienkou tejto kampane bolo, ┼że najlep┼í├ş odpad je ten, ktor├Ż nevznikne.┬á

ÔÇ×Po mikrot├ęnov├Żch vrec├║┼íkach by mali siahnu┼ą a┼ż po vedomom zv├í┼żen├ş v┼íetk├Żch alternat├şv. Pokia─ż je to mo┼żn├ę, najlep┼íou alternat├şvou je ┼żiaden obal. Ak to bez obalu nejde, siahnime po opakovane pou┼żite─żnom vrec├║┼íku. Aj zdanlivo jednorazov├ę mikrot├ęnov├ę vrec├║┼íko m├┤┼że by┼ą u┼żito─Źn├Żm pomocn├şkom v dom├ícnosti e┼íte nieko─żkokr├ít. Opakovane pou┼żite─żn├ę vrec├║┼íko mus├şte pou┼ż├şva┼ą zvy─Źajne nieko─żko desiatok r├íz, aby splatilo svoj dlh vo─Źi pr├şrode. Preto ho majme poruke pri ka┼żdom n├íkupe,ÔÇť povedala predsedn├ş─Źka platformy cirkul├írnej ekonomiky Circular Slovakia Denisa R├í┼íov├í.

V podobnom duchu sa vyjadrila aj riadite─żka Centra environment├ílnej a etickej v├Żchovy ┼Żivica Ivana Pol├í─Źkov├í. ÔÇ×V├ştame iniciat├şvu zni┼żovania mno┼żstva odpadu z obalov, najm├Ą ak ide o tak├ę jednoduch├ę a praktick├ę rie┼íenie, akou je n├íhrada jednorazov├Żch mikrot├ęnov├Żch vrec├║┼íok trv├ícnymi l├ítkov├Żmi vrec├║┼íkami ─Źi sie┼ąkami. U┼ż len nau─Źi┼ą a in┼ípirova┼ą ─żud├ş, aby ich po─Źas n├íkupov mali v┼żdy so sebou a pou┼ż├şvali ich.ÔÇť

Upratovanie naprie─Ź cel├Żm Slovenskom

Od marca 2024 z├şska projekt Nenechajme to pl├íva┼ą nov├ęho partnera Ob─Źianske zdru┼żenie Upracme Slovensko, ktor├ę u┼ż spolo─Źne s Lidlom organizuje upratovania naprie─Ź cel├Żm Slovenskom v r├ímci projektu diskontu Upracme si Slovensko. Ten je financovan├Ż z prostriedkov, ktor├ę venuj├║ z├íkazn├şci Lidla prostredn├şctvom z├ílohovac├şch automatov na vratn├ę obaly tejto iniciat├şve.

Z t├Żchto finan─Źn├Żch prostriedkov za roky 2022 a 2023 zorganizovalo viac ako 45-tis├şc dobrovo─żn├şkov upratovania v slovenskej pr├şrode. V─Ćaka nim sa vyzbieralo viac ako 615 ton odpadu. Nadch├ídzaj├║cu spolupr├ícu v├şta aj predstavite─żka OZ Upracme Slovensko Veronika Repisk├í.

ÔÇ×Roz┼í├şrenie na┼íej spolupr├íce s Lidlom o projekt Nenechajme to pl├íva┼ą berieme ako vizitku ├║spechu aktu├ílnej iniciat├şvy Upracme si Slovensko. Okrem klasick├Żch ÔÇ×pozemsk├ŻchÔÇť upratovan├ş sa budeme zameriava┼ą aj na upratovania v okol├ş vodn├Żch tokov a m├┤┼żeme tak pom├┤c┼ą k ─Źistote riek, jazier a n├ídr┼ż├ş. Voda je z├íklad ┼żivota, sp├íja n├ís v┼íetk├Żch, preto po─Ćme spolu udr┼żiava┼ą ─Źistotu tam, kde ju najviac treba,ÔÇť┬ápribl├ş┼żila.

Lidl ako s├║─Źas┼ą skupiny Schwarz predstavil svoju strat├ęgiu obmedzovania plastov na jar 2018. Ide o komplexn├Ż program, ktor├Ż zoh─żad┼łuje p├Ą┼ą vz├íjomne s├║visiacich pr├şstupov k plastom: obmedzenie, dizajn, recykl├ícia, likvid├ícia, v├Żskum a v├Żvoj. Cie─żom je zn├ş┼żi┼ą pou┼ż├şvanie plastov a podpora princ├şpov cirkul├írnej ekonomiky.

V r├ímci strat├ęgie Reset plastic si Lidl stanovil ambici├│zne ciele. Dosiahnu┼ą chce:

┬áo 30 % menej plastov do roku 2025 a o 35 % menej do roku 2027 v porovnan├ş s rokom 2017,

100 % obalov produktov vlastn├Żch zna─Źiek bude do roku 2025 maxim├ílne recyklovate─żn├Żch,

25 % priemern├Ż podiel plastov├ęho recykl├ítu v obaloch vlastn├Żch zna─Źiek do roku 2025,

menej plastov ÔÇô uzavret├Ż kolobeh.

P├┤vodn├Ż cie─ż zn├ş┼żenia spotreby plastov o 20 % do roku 2025 spolo─Źnosti skupiny Schwarz u┼ż vo v┼íetk├Żch krajin├ích naplnili. Preto si ur─Źili e┼íte ambici├│znej┼í├ş cie─ż, a to do roku 2025 zn├ş┼żi┼ą spotrebu plastov v obaloch produktov vlastn├Żch zna─Źiek o 30 percent a do roku 2027 dokonca o 35 % v porovnan├ş s rokom 2017.

V┼íetko podstatn├ę o CSR aktivit├ích Lidla aj o jeho nad├íci├ích si pre─Ź├şta┼í na tomto webe, ako aj┬ána ofici├ílnych profiloch diskontu na soci├ílnych sie┼ąach. Zapoji┼ą sa do projektov m├┤┼że┼í v ktorejko─żvek zo 164 predajn├ş Lidla na Slovensku.