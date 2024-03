Slovák Marek o fentanyle: O tom, že ho užiješ, nemusíš ani tušiť. Kamarát pod vplyvom havaroval, ja som sa cítil ako na obláčiku

Je 50-krát silnejší ako heroín a zabiť ťa môžu už dva miligramy. Reč je o fentanyle, novodobom zabijakovi, ktorý v USA kosí jednu obeť za druhou. A čo fičí za veľkou mlákou, často prenikne do celého sveta. Prvé prípady hlásia aj v Európe.

„Na škole som mal kamaráta, s ktorým sme si sem-tam zvykli zahúliť. Raz ma zavolal a povedal mi, že fínske bongo obsahuje aj ‚nejakú tú srandu‘. Bolo to na strednom Slovensku a droga bola v náplastiach. Tie sa zvykli predpisovať napríklad ľuďom vo vysokom štádiu rakoviny alebo pri iných bolestivých ochoreniach,“ hovorí o svojej prvej skúsenosti Marek.





❗Tento článok v žiadnom prípade nepropaguje užívanie drog. Práve naopak, snažíme sa našich čitateľov vzdelávať a upovedomiť ich o nebezpečnosti návykových látok. V prípade, že si o sebe alebo blízkej osobe myslíš, že má problém s užívaním drog, neváhaj sa obrátiť na občianske združenie na pomoc ľuďom, ktorí užívajú drogy – OZ Odyseus . Nikdy nie je neskoro.

Šíriť povedomie o nebezpečenstve drog na Slovensku chce aj nový slovenský film FENTASY, ktorý bude mať premiéru 14. marca.

„Takmer všetky filmy o drogách pochádzajú spoza našich hraníc, a pritom aj tu ročne závislosťou trpí a zomiera množstvo ľudí. Filmom chceme ukázať odstrašujúci príklad, aké

veľké smrteľné riziko je spojené nielen s fentanylom, ale aj celkovo s tvrdými drogami,“

hovorí režisér a producent filmu FENTASY Samuel Vičan.

Čo je fentanyl, čo spôsobuje a akú skúsenosť s ním mal Slovák Marek, sa dočítaš pod trailerom. Dôležité veci nám povedala aj Dominika Jašeková, riaditeľka OZ Odyseus, ktoré sa venuje drogovo závislým.

Marek spomína, ako si partia ľudí výťažok z náplaste miešala s marihuanou. „Dávali to napríklad aj do vodného bonga. Ja som vôbec nemal povedomie o tom, koľko mi tam kamarát dal. Ale hovoril som mu, nech ma šanuje, nech mi nedáva veľa, lebo nemám toleranciu,“ vysvetľuje.

Bol svedkom toho, že ak fentanyl niekto užíva dlhodobo, vie si odolnosť vybudovať. No už prvá skúsenosť s ním môže byť fatálna.

Je to veľmi silná látka, a aj veľmi malé množstvo stačí na smrteľné predávkovanie.

„Keďže sme to fajčili, účinky sme pociťovali hneď, po niekoľkých sekundách. Ten pocit bol dobrý, bolo to také vnútorné teplo, pokoj, že všetko je tak, ako má byť. Povedal by som, že to ťažké telo bolo oddelené od vedomia, ktoré bolo vtedy ako na obláčiku. Účinky trvali niekoľko hodín, neviem presne, že koľko,“ opisuje účinky fentanylu Marek.

Zaujímalo nás, či chcel repete. „Osobne si myslím, že pri každej droge je šanca, že na nej človek zostane závislý. Pri fentanyle a iných opiátoch to ale môže byť z môjho pohľadu o niečo silnejšie. Mal som potrebu dať si viac, znova,“ hovorí Marek. Mal však jednu výhodu.