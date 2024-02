Prepustená pre sendvič. Upratovačka pre zjedenie nadbytočného jedla draho doplatila

Vyhodili ju a tvrdia, že vzala „vlastníctvo klienta... bez oprávnenia alebo primeraného ospravedlnenia.“ Teraz ich žaluje za nespravodlivé prepustenie.

39-ročná upratovačka žaluje britskú právnickú firmu po tom, čo ju údajne jej zástupcovia vyhodili, lebo zjedla zvyšný sendvič, informuje denník The Sun. Gabriela Rodriguez pochádza z Ekvádoru, a tak sa k jej obhajobe pripojilo aj združenie United Voices of the World, ktoré podporuje migrantov. V súvislosti s týmto prípadom sa už organizujú protesty, mnohí si totiž myslia, že žena bola prepustená na základe farby pleti.

Vzala vlastníctvo klienta

Rodriguez bola zamestnankyňou spoločnosti Total Clean, ktorá mala na starosti upratovanie priestorov, aj londýnskej právnickej firmy Devonshires. Ekvádorčanka mala zjesť nadbytočný tuniakový sendvič v približnej hodnote 1,7 eura.

Ten našla v miestnosti, v ktorej predtým zasadali právnici a po skončení stretnutia by sa zrejme vyhodil. To sa však nezaobišlo bez povšimnutia a právnická firma okamžite kontaktovala spoločnosť Total Clean, z ktorej bola Rodriguez prepustená na základe toho, že vzala „vlastníctvo klienta... bez oprávnenia alebo primeraného ospravedlnenia,“ tvrdí pre denník a svojho bývalého zamestnávateľa žaluje za nespravodlivé prepustenie.

O incidente informoval právnický web Roll On Friday: „Devonshires nepodal formálnu sťažnosť na Gabrielu ani nepožiadal, aby sa proti nej podnikli nejaké kroky,“ uviedol hovorca firmy. „Total Clean vykonali svoje vlastné vyšetrovanie a rozhodnutie o prepustení Gabriely bolo prijaté bez akéhokoľvek vstupu alebo vplyvu zo strany Devonshires. Toto je súkromná záležitosť medzi Total Clean a Gabrielou.“ Tiež dodal, že nevylučujú akúkoľvek budúcu spoluprácu s Rodriguez, pokiaľ by Total Clean zmenil svoje stanovisko.