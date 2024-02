Adam má 25 rokov a pracuje ako kamionista. Na Slovensku sa dá zarobiť aj 2500 eur, pekné videá z kamiónov skresľujú realitu

Práca kamionistu už dávno nie je len pre starších pánov. Dôkazom je aj mladík Adam zo Spišského Hrhova, ktorý sa aj napriek zisku červeného diplomu z vysokej školy rozhodol vykonávať to, čo ho skutočne baví.

Môže sa zdať monotónna, pre niekoho nudná či dokonca nebezpečná. Práca vodiča kamiónu je však aj podľa slov mladého šoféra Adama Šefčíka v prvom rade hobby, ktoré musí človeka baviť.

V rozhovore pre Refresher nám 25-ročný Adam porozprával o tom, prečo bude o kamionistov pravdepodobne stále väčší záujem, koľko stojí vybavenie všetkých potrebných dokladov či koľko si môže vodič kamiónov zarobiť.

Práca profesionálneho vodiča ho vždy lákala

Adam pracuje pre slovenskú rodinnú spoločnosť zo Spišského Podhradia, ktorá sa venuje primárne exportu zo Slovenska do Spojeného kráľovstva, kam cestuje spravidla aj tri dni. So šoférom, ktorý sa rozhodol pre kariéru profesionálneho šoféra aj napriek tomu, že získal červený diplom z FTVŠ v Bratislave, sme sa spojili práve počas jeho návratu z Britských ostrovov. Adam nám telefonoval z odpočívadla pred nemeckým Norimbergom, pričom naša prvá otázka hneď smerovala na to, či musí počas nedele oddychovať.

Zdroj: Adam Šefčík (archív)

„Nemusel by som silou-mocou stáť. Mám dokonca naložený náklad ovocia, konkrétne banány, čo je klasifikované ako tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze. To znamená, že môžem jazdiť aj počas nedele, keď je zákaz jazdy vozidiel nad 3,5 tony. Ale som tzv. vyjazdený. Na dva týždne mám ako vodič kamiónu limit 90 hodín jazdenia a v súčasnosti mám 89 hodín a 30 minút. Nové hodiny nabiehajú až v noci z nedele na pondelok, čiže okolo 1.00 h v noci štartujem aj ja,“ hovorí Adam pre Refresher.

Ako je to s vekom kamionistov, platí ešte stále, že ide o prácu pre starších pánov?

To vnímanie je ešte stále aktuálne. V období pred 30 či 40 rokmi to bolo tak, že fungoval podnik ČSAD a väčšina mužov, ktorá nemala čo robiť, išla proste jazdiť. Preto je dnes nielen na Slovensku, ale aj v okolitých štátoch bežné, že na pozícii vodičov pracujú prevažne starší chlapi. Takých ako ja, teda mladých šoférov, je dnes veľmi málo. Vidím to tak, že keď sa tá staršia generácia poberie do dôchodku, o takých 10-15 rokov tu vznikne obrovská diera a dopyt po šoféroch v doprave. Nehovorím, že mladí to nerobia, ale je nás jednoducho málo.

Robí sa podľa teba dostatočná propagácia pracovnej pozície kamionistu?

Myslím, že nie. Ak to vezmem v globále, štát sa rozhodol podporiť to tak, že cez úrad práce prepláca povinné náklady na vybavenie si všetkých potrebných dokladov pre šoférov.