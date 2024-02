TOP 10 outfitov na Grammy 2024: Plynová maska, Miley Cyrus a jej „bad hair day“ či Billie Eilish ako nevinná školáčka

Hollywoodska smotánka sa už tradične vyhrala s aktuálnymi módnymi trendmi, vintage kúskami ale aj so šialenými doplnkami, ktoré sa ti dostanú pod kožu. Takto vyzeral červený koberec 66. ročníka Grammy.

Včera večer prebehlo v Los Angeles jedno z najprestížnejších hudobných ocenení Grammy. Magický 66. ročník sa už tradične niesol v znamení hudby, ale aj úchvatných módnych počinov, ktoré predviedli svetové hviezdy.

Hollywoodska smotánka sa už tradične vyhrala s aktuálnymi módnymi trendmi, vintage kúskami, ale aj so šialenými doplnkami, ktoré sa ti dostanú pod kožu. Prekvapením večera bola dcéra známych spevákov či Ed Sheeran, ktorý vzdal poctu Taylor Swift. Toto je náš zoznam tých najlepších a najsilnejších outfitov včerajška, detaily o hudobných oceneniach sme ti priniesli tu. Na záver už len toľko, že sa máš rozhodne na čo tešiť.

1. Dua Lipa

Potom čo Dua Lipa ovládla červený koberec Zlatých glóbusov, obhajuje vedúcu pozíciu aj na 66. ročníku udeľovania cien Grammy. Spevácka diva sa v róbe od francúzskej značky Courrèges prebojovala na zoznam najlepšie oblečených hviezd večera (ak nie najlepšou?!).

Model so striebornými šupinami, s hlbokým výstrihom a dramatickými výrezmi v páse zladila s robustným náhrdelníkom od Tiffany & Co. a tmavočervenými vlasmi. Dua vyzerala sexi a zároveň elegantne, čo je kombinácia, ktorú milujeme. Za nás desať z desiatich.

Dua Lipa sa stala jednou z najlepšie oblečených hviezd večera. Na červenom koberci spojila eleganciu a sexepíl. Zdroj: TASR/Jordan Strauss/Invision/AP

2. Taylor Swift

Róbu Taylor Swift nemožno opísať inak ako úchvatná. Speváčka, ktorá na Zlatých glóbusoch stavila skôr na minimalizmus, tentoraz nešetrila objemom a pôsobivými líniami. Jej čierno-biely look pozostával zo šiat s riasením, z operných rukavičiek a zo šiestich náhrdelníkov, medzi ktorými nechýba ani pútavý choker s diamantom.

Speváčka sa na Grammy zladila s coverom pôvodného albumu Reputation a my jej módnemu počiny vravíme „yes“.

Nádherná Taylor Swift stavila na róbu značky Schiapareli. Zdroj: TASR/Jordan Strauss/Invision/AP

3. Jon Batiste

O jeden z najpútavejších mužských lookov večera sa postaral americký spevák a skladateľ Jon Batiste. Sivý trblietavý oblek s vysokým golierom od značky Boss rafinovane dopĺňa kilt, strieborné gombíky a priznané vrecká. Eleganciu pozdvihujú šperky od Davida Yurmana a Vacherona Constantina, ale aj kontrastné topánky Christian Louboutin. Hravé, štýlové, prepracované, jednoducho povedané: výborné!

Predstavujeme ti jeden z najlepších mužských lookov večera. Zdroj: TASR/Jordan Strauss/Invision/AP

4. Kelly Osborne & Sid Wilson

Silnú hru šialených outfitov rozohrala, naopak, Kelly Osborne so Sidom Wilsonom. Speváčka sa ukázala v šatách bez ramienok v mermaid strihu, ktorý na hrudi aj pod kolenami dopĺňal sieťovaný dizajn. Nevšimnúť sme si nemohli ani kabelku v tvare sterea či fialový hairstyle, ktorý celému looku pridal poriadne fancy nádych. Nemôžeme si pomôcť, ale v podobnom outfite by ju určite obsadili aj do pokračovania Wednesday. Ako teta Jenny Ortegovej by určite vynikla.

Netradičný a vôbec prvý spoločný debut na červenom koberci. Takto sa zladili Kelly Osborne a Sid Willson. Zdroj: Getty Images/by Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy

Jej baby daddy a turntablista heavymetalovej skupiny Slipknot, naopak, vôbec „neprekvapil“, keď sa na Grammy ukázal v čiernej plynovej maske, ktorá bola vyvrcholením monochormatického looku. Nechýbala mu ani biela košeľa a farebná šatka, ktorou sa zladil s vlasmi svojej milovanej. Na debut dvojice tak skoro nezabudneme.

5. Miley Cyrus

Neprehliadnuteľná (a to doslova), bola aj Miley Cyrus. V momente, ako sa ukázala na červenom koberci 66. ročníka Grammy, sa na internete spustilo hotové šialenstvo.



K zlatým šatám zo sieťoviny značky Maison Margiela totiž zladila vskutku netradičný účes, ktorý jej fanúšikovia porovnávajú k Margaret Thatcherovej či Kurtovi Russellovi v 80. rokoch. Na internete sa však nevyhol ani hashtagu „bad hair day“.

Nuž, inými slovami, „Miley is being Miley“, a preto jej odpúšťame aj výbuch na hlave. Veď trošku extravagancie v jej podaní nikdy nie je na škodu. Ak by to bolo inak, asi by sme sa čudovali.

Internet sa smeje z účesu Miley Cyrus. Fanúšikom vraj pripomína Kurta Russella v 80. rokoch aj bývalú britskú premiérku. Zdroj: TASR/Jordan Strauss/Invision/AP

6. Lenny Kravitz

Vynechať nemôžeme ani Lennyho Kravitza. Spevák sa už tradične vyhral s doplnkami a variáciou materiálov, no v porovnaní s predošlými red carpets sa poriadne odviazal. Nám sa to, samozrejme, páči!

Kombinácia priesvitného tylu na košeli, čiernych nohavíc a koženého topu mu poriadne pridala na sexepíle a opäť ubrala na veku. Lenny skrátka nestarne, veď posúď sám. V spevákovom looku neprehliadneš ani masívne a skvele vyvážené doplnky, medzi ktorými vyniká šperkárske umenie Loree Rodkin.

Lenny Kravitz nás nijako neprekvapil, už tradične vyzeral skvele. Zdroj: Getty Images/Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy

7. Victoria Monét, John Gaines a dcéra Hazel

Najlepšie oblečená dvojica (pardón, trojica) včerajška? Za nás určite áno. Predstavujeme ti toto dokonalé módne combo od speváčky Victorie Monét, jej priateľa Johna Gainesa a dcéry Hazel.

Speváčka sa ukázala v korzetových šatách s rebrovaným živôtikom, riasením na bokoch a hodvábnou vlečkou. Nádych pompéznosti jej pridal diamantový náhrdelník, výrazné prstene, strieborná manikúra a v neposlednom rade elegantný „výčes“. V podobnej bronzovej róbe sa ukázala jej dcérka Hazal.

Obrovské plus dávame stylistom za to, že jej priateľa Johna obliekli do podobného materiálu, no odlíšili lichotivou zelenou farbou. Trojica tak na červenom koberci vytvára perfektnú symbiózu, no zároveň luxusný kontrast, ktorý sa ti dostane pod kožu.

Kylie Jenner a Stormi Webster rastie konkurencia. Známa speváčka sa takto zladila so svojou dcérkou a priateľom. Zdroj: Getty Images/Kayla Oaddams/WireImage

8. Billie Eilish

Billie Eilish sa vraj chystá dať si pauzu (alebo takú menšiu pauzičku), no jej šesť nominácií na Grammy za pieseň What Was I Made For naznačujú pravý opak. Na prestížnom udeľovaní hudobných cien zostala verná svojmu osobnému štýlu, ale aj prep school girl estetike, ktorou nešetrila ani na Golden Globes. V jej outfite vynikla najmä bombera s ružovými rukávmi, čiernou vestou, so striebornými gombíkmi a s vyšívaným nápisom Barbie.



O hravý finiš sa postarali ležérne čierne nohavice a kontrastná biela košeľa, ktorá vytvára zaujímavý lem. Billie nezabudla ani na kravatu a výrazné červené vlasy, ktoré si ide už niekoľko týždňov. Poriadne rozkošné, trochu sladké, trochu Billie, za nás môže byť!

Billie Eilish zostala verná svojmu štýlu. Na Grammy však vyzerala rozkošne. Zdroj: Getty Images/Jordan Strauss/Invision/AP

9. Olivia Rodrigo

Na jednoduchosť a heslo, že menej je viac, stavila, naopak, Olivia Rodrigo. V priliehavej vintage róbe značky Versace sa jej však úspešne darilo vyniknúť a my ju preto hádžeme na náš zoznam.

Nežnosť, o ktorú sa na šatách postarala biela farba, doplnili výrazné červené perly a dvojité ramienka. Plusové body dávame herečke za účes v štýle klasického Hollywoodu a ladiaci červený rúž. Tento look je nesmierne romantický, šarmantný a pre červený koberec prestížneho udeľovania cien ako stvorený.

Olivia Rodrigo predviedla lichotivý a romantický look. Vintage šaty značky Versace jej náramne pristali. Zdroj: Getty Images/Lester Cohen/Getty Images for The Recording Academy

10. Ed Sheeran

Eda Sheerana stretneš skôr v metre s fanúšikmi ako na červenom koberci, a preto sme ho na včerajšom Grammy videli nesmierne radi. Na 66. ročníku sa ukázal v zeleno-sivom maskáčovom komplete, ktorý dopĺňali hráve červené detaily a typicky Edov úsmev.

Magazín People špekuluje, že týmto outfitom dal shout-out Taylor Swift. Speváčka sa totiž v podobnom looku ukázala už predtým počas svojej slávnej éry Reputation.

Na 66. ročníku Grammy nechýbal ani Ed Sheeran. Zdroj: Getty Images/by Lester Cohen/Getty Images for The Recording Academy

BONUS: Blue Ivy Carter

Náš zoznam uzatvárame tou najväčšou hviezdou večera, veď uznaj sám. Nie je ňou nik iný ako 12-ročná dcéra Beyoncé a Jay Z-ho – Blue Ivy Carter. Svojho otca, ktorý na stagei rečnil v rámci Dr. Dre Global Award Imapct, sprevádzala v bielych princeznovských midi šatách s odhalenými ramenami a nariasenou sukňou.

Prekvapením večera bola dcéra Beyoncé a Jay Z-ho. Zdroj: Getty Images/Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy

Poriadny štýl jej pridali aj vysoké čižmy od Larroudého, nežný make-up a copíky. Z Blue rastie nádherná dáma a my sa už teraz tešíme na jej ďalší look. Nabudúce hádam aj na červenom koberci.