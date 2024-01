Toto je najpopulárnejší seriál roku 2023. Prvú priečku prekvapivo neobsadil Netflix

Streamovací gigant síce obsadil viaceré miesta v top 10, no prvú priečku obsadilo konkurenčné Apple TV+.

Americká spoločnosť Nielsen, ktorá sa zaoberá meraním trhu, zverejnila rebríček najsledovanejších filmov a seriálov. Platforma s najstreamovanejším pôvodným dielom je tentoraz iná než predminulé roky. Najvyššiu priečku rebríčka neobsadil tentoraz Netflix, ale konkurenčné Apple TV+, informuje The Hollywood Reporter.

Streamovací gigant síce v top 10 obsadil niekoľko miest, no rebríček úplne neovládol. Najsledovanejším pôvodným seriálom bol totiž Ted Lasso, ktorý nad ostatnými vyniká 16,9 miliardy pozretých minút. Britský komediálny seriál sa skončil len minulý rok a u fanúšikov zožal rekordný úspech.

Podľa výsledkov merania sa však Netflix môže pýšiť najväčším množstvom streamovaného obsahu. S úplným počtom 14,4 miliardy pozretých minút sa na druhom mieste umiestnil netflixový seriál The Night Agent. Ďalšiu priečku obsadil komediálno-dramatický seriál Ginny & Georgia, ktorého ľudia streamovali až 13,8 miliardy minút. V rebríčku sa taktiež umiestnila americká reality šou Love is Blind, populárny seriál Outer Banks či kultový The Mandalorian z dielne Disney+.

Okrem pôvodných projektov streamovacích služieb sa štatistika zaoberala aj ostatnými filmami a seriálmi, ktoré ľudia verne sledovali. Prvú priečku obsadil seriál Kravaťáci (Suits) s 57,7 miliardy pozretých minút. V top 10 sa umiestnili aj svetoznáme seriály Priatelia, Teória veľkého tresku a Grey´s Anatomy.