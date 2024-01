Netflix vydá vlastného Avatara. The Last Airbender bude ešte väčší fantasy hit ako One Piece

Avatar: The Last Airbender vyjde na Netflixe už o niekoľko týždňov. O čom bude seriál, z ktorého sa stane ďalší veľký hit Netflixu?

Avatar: The Last Airbender je legendárny animovaný seriál z fantasy žánru. Hlavnou postavou je 12-ročný Aang, vládca vetra, ktorý dokáže manipulovať s vetrom a dokonca lietať.

Je predurčený na to, aby sa stal avatarom, mocným mágom, ktorý ovládne všetky štyri živly (voda, oheň, vzduch a zem). Bude to potrebovať, aby zastavil 100-ročnú vojnu, ktorú zem ohňa rozpútala proti ostatným trom regiónom.

Avatar je hravý seriál so sympatickými postavami a oku lahodiacimi fantasy scénami a súbojmi. Trochu však zostarol a jeho animácia nie je na najlepšej úrovni. Hraná adaptácia od Netflixu pritom z hľadiska vizuálu vôbec nevyzerá zle. Viac by sa diváci mali obávať hereckých výkonov detí, ktoré hrajú hlavné postavy.

Avatar: The Last Airbender vyjde na Netflixe 22. februára a podľa všetkého pôjde o veľký hit ako v prípade One Piece.