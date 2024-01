TEST 9 najlacnejších burgerov zo známych fastfoodov: Ktorý je ideálnou voľbou na opicu a ako dopadol vegánsky „číz“?

Ako obstáli v gastroteste burgery do 2 eur z McDonald’s, KFC či z Burger Kingu?

Len málokto z nás v živote nesiahol po tom najlacnejšom fastfoodovom burgeri, či už ako študenti v časoch obmedzeného rozpočtu, počas cestovania a potreby rýchleho nasýtenia alebo po bujarých večierkoch v centre mesta, keď náš žalúdok prakticky žiada o niečo mastnejšie.

Ale ktorý je ten najlepší? Aby sme to zistili, v Refresheri sme urobili veľký test a porovnanie 9 najlacnejších hamburgerov z najznámejších reťazcov rýchleho občerstvenia – McDonald’s, KFC či z Burger King. Z každého reťazca konkrétne 3 rôzne sendviče do 2 eur. Ako testovanie dopadlo sa dočítaš nižšie.

Zdroj: Refresher/Jana Chovancová, Canva

Ako prebiehal slepý test?

V Refresher kuchynke testovalo konkrétne 11 osôb. Test prebiehal naslepo, čo znamená, že ochutnávači mohli podľa chute a vzhľadu iba tipovať, čo práve konzumujú. Urobili sme tak preto, aby sa nemohli vzájomne ovplyvňovať.

Zároveň testujúci dostali do rúk dotazník, do ktorého si precízne značili poznámky týkajúce sa vzhľadu burgerov, ich vône, chute, mastnosti, obloženia, vône či „aftertaste“. Okrem toho ku každému z nich priradili aj číselné ohodnotenie od 1 do 10 a určili. Test bol vyhodnotený spôsobom spočítania všetkých udelených bodov dokopy, z ktorých vyšiel výsledný priemer. Výsledkom je subjektívny názor jedenástich ľudí.

Hamburgery sme kupovali v deň testovania. Aby sme ich do kuchynky doniesli ešte teplé, vydali sme sa do Auparku, kde sa nachádzajú všetky tri spomenuté fastfoody. V rovnakom čase sme nakúpili v každom reťazci tri kusy z troch najlacnejších burgerov (tzn. tri kusy z troch najlacnejších burgerov v KFC, ako aj v Burger Kingu a McDonald’s).

Po kúpe ich v uzatvorených taškách viezli autom priamo na miesto ochutnávania, aby nevychladli, pričom cesta im netrvala dlhšie ako 10 minút. V kuchynke ich nakrájali na menšie časti tak, aby sa každému ušiel približne rovnaký kus.

Burgery sme zoradili v tomto článku od najhorších (rozumej tých, ktoré testujúci v slepom teste vyhodnotili ako najmenej chutné) po najlepšie (tie, ktoré im, naopak, v slepom teste chutili najviac). V závere článku nájdeš tabuľku s finálnym poradím, s počtom bodov, cenou a aj energetickou hodnotou jednotlivých hamburgerov.