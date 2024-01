JLo, Kardashianky, West či Bieber. Toto sú vraj najprotivnejšie hviezdy, s ktorými nechceš pracovať

Tieto celebrity sú vraj v súkromí úplne iné, ako si zrejme myslíš.

Sláva nerovná sa vždy obľúbenosť. Tieto mená ich kolegovia často skloňujú v negatívnom kontexte.

Kanye West

Kanye West sa nepreslávil len hudobným talentom, ale aj svojou bezprostrednosťou. Okrem kontroverzných káuz sa jeho meno spája aj s údajným neúctivým správaním voči svojim kolegom z hudobnej brandže. Vraj od svojich zamestnancov vyžaduje neúnosnú flexibilitu a názory mení doslova z minúty na minútu.

Madonna

Podľa portálu MarkMeets je svetová superstar známa najmä svojím „diva prístupom“. Jej bývalý choreograf Alex Magno v rozhovore v relácii Live with Kelly and Ryan povedal, že je na svojich podriadených veľmi náročná a niekedy aj dosť nepríjemná. Paradoxom je však to, že práve jej drsný imidž milujú milióny ľudí po celom svete.

Gwyneth Paltrow

Herečka Gwyneth Paltrow sa okrem herectva venuje aj podnikaniu. Jej zdravie a wellness značka Goop neraz otriasla verejnosťou. Najznámejšou kauzou bola jej jedinečná sviečka, ktorá mala voňať ako Paltrowovej vagína. Hereckí kolegovia ju však obviňujú z toho, že počas nakrúcania je nekompromisná a ťažko sa s ňou vychádza.

Russell Crowe

Na obrazovkách si väčšinou zahrá drsného chlapa, no vraj ním zostáva aj mimo kamier. Jeho hádky s režisérmi a s ostatnými členmi štábu boli už v minulosti predmetom internetových debát. Crowe mal raz dokonca v návale hnevu hodiť telefón po zamestnancovi hotela.

Christian Bale

Údajne sa mu na pľaci málokto zavďačí. Je známe, že počas nakrúcania zvykne na štáb vrieskať, raz dokonca nadával kameramanovi pri produkcii trháka Terminator Salvation. Neočaril vraj ani svojich fanúšikov, keď sa s nimi osobne stretol. Bol k nim údajne drzý. Rovnako sa má správať aj voči novinárom a fotografom.

Jennifer Lopez

Obľúbená latino ikona sa na prvý pohľad môže javiť ako sympatická osoba. Mnohí však tvrdia, že hoci hviezda pochádza zo skromnejších pomerov, sláva jej stúpla do hlavy. Podľa ich slov sa správa povýšenecky a drzo nielen k svojim kolegom, no aj k zamestnancom hotelov, v ktorých sa zvykne ubytovať.

Justin Bieber

Na hudobnej scéne je už takmer 15 rokov a za ten čas sa vraj poriadne zmenil. Mnohí fanúšikovia tvrdia, že mu zo slávy doslova preplo a stal sa z neho nafúkanec. Niektorých svojich fanúšikov dokonca opľul.

Kim Kardashian

Svetoznáma sestra zo súčasne najpopulárnejšej rodiny počas svojej kariéry taktiež čelila nejednému obvineniu od fanúšikov. Ľuďom prekáža, že je slávna bez toho, aby mala akýkoľvek talent. Vraj sa nasilu snaží dostať do centra pozornosti a využíva na to takmer každú príležitosť, ktorá sa jej naskytne.