Mladá Indka sa vydala za hada: na obrovskú svadbu prišlo viac než dvetisíc ľudí, namiesto manžela stála pri oltári socha kobry

Tridsaťročná nevesta Bimbala Das tvrdila, že hoci sa s manželom nevedia porozprávať, našli si spôsob, ako komunikovať.

Správy o bizarnom sobáši 30-ročnej Indky Bimbali Das sa v roku 2006 ocitli na titulkách tých najznámejších svetových periodík a, pochopiteľne, vyvolali vlnu kontroverzie.

Ich čitatelia sa na nezvyčajnom sobáši smiali, iní sa rozhorčovali a niektorí ho dokonca využili na otvorenie diskusie a boj za sobáše ľudí rovnakého pohlavia.

Celý ošiaľ, ktorý svadba vyvolala, odštartoval veľmi krátky a úsmevný príspevok tlačovej agentúry Press Trust of India. Stálo v ňom: „Žena zamilovaná do hada sa za plaza vydala na tradičnej hinduistickej svadbe. V Uríse (indický štát, pozn. red.) sa na slávnosti zúčastnilo až dvetisíc hostí.“

Bimbala Das miestnym novinárom tvrdila, že hoci sa s manželom nevedia porozprávať, našli si spôsob, ako komunikovať. Svoju blízkosť s hadom odôvodnila tým, že hoci pravidelne chodí k mravenisku, v ktorom kobra žije, nikdy jej neublížila.

Keďže hady a najmä kobra kráľovská sú v Indii uctievané ako náboženské symboly boha Šivu (indický boh známy ako ničiteľ všetkého, pozn. red.), dedinčania svadbu privítali vo viere, že im prinesie šťastie. Zaľúbená Bimbala Das si krátko pred sobášom ešte vypýtala povolenie od „starších“, a keď ho dostala, vydala sa za najväčšieho jedovatého hada na svete.

Ilustračné foto. Zdroj: Dream.ai

Ešte počas svadby budúca svokra kobry novinárom prezradila, že má zo svojej dcéry radosť. „Bimbala bola chorá. Nemali sme peniaze na jej liečbu. Potom začala hadovi nosiť k mravenisku mlieko a vyliečila sa. Vtedy sa do neho zamilovala,“ povedala matka nevesty.

Po svadbe s hadom, ktorého miestni pokladali za boha, sa z Bimbaly stala svätá dáma. Domáci ju začali uctievať a nosiť jej dary. Zo dňa na deň dostala pozornosť, o akej sa jej predtým ani nesnívalo. Tieto skutočnosti v niektorých ľuďoch z dediny preto začali vzbudzovať otázky: Mohla žena naozaj cítiť lásku ku kobre? Vydala sa za ňu pre svoje pocity alebo išlo o dokonalý podvod?

Stala sa slávnou a ani o tom netušila

Ako píše portál Harper’s, úsmevná správa o Indkinom sobáši nečakane obletela celý svet. Do niekoľkých týždňov sa svadba ženy s hadom stala jednou z najhorúcejších a najdiskutovanejších tém na internete.