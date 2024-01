Aby prežili, jedli mäso zo svojich spolucestujúcich. Pasažieri havarovaného lietadla boli vyše dvoch mesiacov uväznení v horách

Vyše desať týždňov zápasili s neľútostným mrazom, ale aj s nedostatkom jedla a vody. To ich priviedlo k zúfalým a ponižujúcim činom.

Jeden nešťastný let, desiatky obetí a skupina preživších nútených čeliť tej najhoršej a najdlhšej nočnej more, akú si pred niekoľkými hodinami nedokázali ani len predstaviť.

Keď štyridsaťpäť cestujúcich nastúpilo na palubu uruguajského lietadla, domnievali sa, že pôjde o ďalší rutinný let z hlavného mesta Montevideo cez pohorie Andy do Santiaga v Čile. Nikto z nich nemohol tušiť, že stroj spadne. A ani v najhoršom sne by im nenapadlo, že pre tých, ktorí haváriu prežijú, nastane skutočné peklo na zemi.

Tí, ktorí zrútenie lietadla prežili, museli po nehode čakať na pomoc nekonečných 72 dní. Odrezaní od sveta, uprostred ničoho. Naokolo boli len zasnežené hory a beznádej, strach, utrpenie a boj o holý život.

Vyše desať týždňov zápasili s neľútostným mrazom, ale aj s nedostatkom jedla a vody. To ich priviedlo k zúfalým a ponižujúcim rozhodnutiam. Práve pre jedno z takýchto rozhodnutí sa let 571 z 12. októbra 1972 navždy zapísal do histórie.

Akokoľvek kruto to znie – ten, kto chcel prežiť, musel zjesť svojich nebohých priateľov. „Podali sme si ruky a povedali si: ‚Ak zomriem, prosím, použi moje telo. Iba tak sa odtiaľto môžeš dostať. Povedz mojej rodine, ako veľmi ich ľúbim,‘“ opísal pre ABC News najťažšie rozhodnutie svojho života jeden z preživších havárie Nando Parrado.

Hoci od tragédie ubehlo už viac ako 50 rokov, príbehy ľudí, ako je Nando Parrado, prerozprávané cez rôzne knihy a filmy, dodnes dokážu šokovať svet. Jedným z takýchto filmov je aj snímka režiséra J. A. Bayona Society of the Snow, ktorú si môžeš už teraz pozrieť na Netflixe.

Namiesto zápasu na ihrisku zápas o život

Ako píše portál ABC News, 12. októbra roku 1972 mal let 571 dopraviť amatérsky tím hráčov ragby z Montevidea v Uruguaji na exhibičný zápas proti anglickým súperom, ktorý sa konal v meste Santiago v Čile. Napriek tomu, že lietadlo vyrazilo presne podľa plánu, pre zlé počasie do cieľa nedoletelo. Cez noc muselo pristáť v argentínskom meste Mondoza.