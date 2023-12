Kontroverzného streamera okradla v živom vysielaní prostitútka. Ponúkal jej darčekové poukazy

Streamera SweaterGxd počas živého vysielania na streamovacej platforme Kick okradla sexuálna pracovníčka.

Streamer SweaterGxd jazdil na aute po Los Angeles a chcel osloviť sexuálne pracovníčky. Výmenou za sex im ponúkal darčekové poukazy, uvádza server Dexerto. Jeho „výjazd“ sledovalo vyše 4-tisíc ľudí.

V jednom momente sa mu prihovorila žena s tým, že si chce poukazy prezrieť, no vzala mu ich a začala utekať preč.

Streamer bol pár sekúnd zmätený, no potom si odopol bezpečnostný pás a chcel vystúpiť z auta. Zistil však, že žena, čo ho okradla, má zbraň. „Počkať, má zbraň,“ zareagoval, okamžite zrýchlil a snažil sa z miesta odísť. Zábery zo streamu sa hneď rozšírili po sociálnych sieťach.

Kick Streamer SweaterGxd was robbed live on stream by a prostitute pic.twitter.com/fgh2yxoVna — FearBuck (@FearedBuck) December 26, 2023

Napriek tomu, že ho okradli, sa streamer rozhodol pokračovať v oslovovaní ďalších žien na ulici.

Nie je to prvýkrát, čo SweaterGxd vyvolal kontroverziu. V minulosti ho dokonca zatkla polícia. Stalo sa to, keď ho odmietli vpustiť do nočného klubu v Miami a on nechcel odísť. Nakoniec sa oprel o policajné vozidlo a napriek upozorneniam sa odmietal pohnúť.