Novotný o UFC: Na jednom turnaji zarobia viac ako my všetci dokopy za celý rok. Aké veľké plány má s Oktagonom?

Oktagon získal na MMA Awards až 4 nominácie. Fanúšikovia mohli hlasovať za najlepšieho zápasníka, knokaut roka, za trénera roka a dokonca aj za ringcard dievča roka.

Promotéri Oktagonu Pavol Neruda a Ondřej Novotný sa zúčastnili na vyhlasovaní ankety MMA Awards v Los Angeles. Ich organizácia OKTAGON MMA tam získala až štyri nominácie, informuje mmafanatik.eu.

Fanúšikovia bojových športov hlasovali vo viac ako dvadsiatich kategóriách (napr. za najlepšieho zápasníka, knokaut roka, za trénera roka a dokonca aj za ringcard dievča roka). Aj napriek početným nomináciám si všetky ceny zobrala najväčšia MMA organizácia na svete – UFC. Nominácie v ankete sú však pre organizáciu Oktagon aj tak obrovským úspechom. Ďalší progres organizácie sa pripísal na expanzii do Nemecka, Anglicka či Írska.

„Ak sme si niečo uvedomili alebo skôr pripomenuli, tak to, prečo tam neprídu na to odovzdávanie cien ani ľudia z Bellatoru, PFL, ani nikto iný. Uvedomíš si, že americký trh je najväčší, je extrémne inde o vesmírne roky,“ zhrnul Novotný v MMA Letem světem.

Novotný ani Neruda však nevnímajú UFC ako konkurenciu, pretože je „úplne niekde inde“. „Chalani z UFC to majú zariadené tak, že vôbec nepochybujú o ničom. Ani o hlasoch. Všetky tie pocity, že ich snáď trápi nejaká konkurencia? To jednoducho neexistuje. Len pre predstavu, UFC zarobí na dnešnom turnaji viac ako my všetci dohromady za celý rok,“ zhrnul šéf Oktagonu Neruda.

„Bellator a PFL nezarobia nič, ONE nezarobí nič. KSW niečo zarobí, my niečo zarobíme a UFC zarobí na jednej bráne ako PFL na všetkých bránach dohromady. A to tak, že násobne. Ani keď vypredáme všetko, nebudeme sa rovnať jedinému ich turnaju,“ dodal.

Ich cieľom je byť jednotkou na európskom trhu, kde majú Novotný s Nerudom ešte obrovské plány. Na záver priznali aj to, že sa pohrávajú s myšlienkou vlastnej ankety Oktagon Awards.