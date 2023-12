RECENZIA: Monk sa vrátil v celovečernom filme plnom krásnej nostalgie. Oplatí sa ho vidieť alebo ide o žmýkanie dojnej kravy?

Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie je veľmi podarený film, ktorý nadväzuje na obľúbený seriál o detektívovi Monkovi.

Nečakali sme, že pri filme o Monkovi budeme plakať. Síce to bolo len pár sĺz, ale tvorcom sa podarilo vynikajúco nadviazať na skvelý seriál o geniálnom detektívovi a využiť, ako veľmi prirástol divákom k srdcu. Film sa odohráva 12 rokov po skončení seriálu. Monk prežil pandémiu, no cíti sa osamotený.

Odporúčané Najlepšie akčné filmy roka 2023 a kde sa dajú pozrieť

Randy robí šerifa v inom štáte, Leland išiel do dôchodku a veľmi sa nestretávajú, no a Natalie dostala skvelú pracovnú ponuku v inom meste. Monk sa stretáva už len so svojím psychológom Dr. Bellom a čoraz častejšie sa rozpráva so svojou mŕtvou ženou Trudy. Sčasti zrejme preto, že sa už nevie dočkať, kedy sa s ňou znovu stretne. Monka totiž opúšťa chuť žiť a istý čas plánuje samovraždu.

Zdroj: Peacock



Ide o dosť nečakaný depresívny a dramatický smer, akým sa tvorcovia Monka vydali. Iste, v seriáli boli dramatické prvky, najmä v scénach, keď Monk riešil vraždu svojej ženy Trudy.

V tomto filme však tvorcovia Monkovi viac berú, ako dávajú, a tak musí sledovať, ako sa jeho nevlastná dcéra Molly utápa v zrejme najväčšom žiali, aký v živote zažila. Monka požiada, aby vyriešil smrť jej blízkej osoby. Monk z toho dôvodu odkladá samovraždu a púšťa sa do náročného vyšetrovania, v čom mu pomáha jeho stará partia.

Zdroj: Peacock

Bolo skvelé vidieť (takmer) všetkých znova pokope. Divákov poteší, že herci majú medzi sebou stále úžasnú chémiu. Film sa nesie v rovnakej atmosfére ako seriál, takže po dramatických momentoch prídu aj tie úsmevné. Dva- či trikrát sa divák môže aj schuti zasmiať, ako inak, na Monkovej netaktnosti a prehnaných reakciách spôsobených jeho obsedantno-kompulzívnou poruchou.

Tony Shalhoub sa pre rolu Monka narodil a hrá ho, ako by s tým nikdy nebol prestal. Je vtipný, dokáže stvárniť dramatické momenty a divák mu v jeho tvári verí všetky emócie, ktoré ním prechádzajú. Je evidentné, že herec má túto rolu veľmi rád.

Rovnako tak ju milujú diváci. Nostalgia vo filme zaúradovala na plné obrátky a mimo emotívnych dramatických scén sme sa na obrazovku často usmievali a užívali si dialógy medzi obľúbenými postavami.

Zdroj: Peacock

Film však ničím neprekvapil a je škoda, že vôbec nevybočil zo zaužívanej štruktúry riešenia prípadu. Tvorcovia nevymysleli nič veľmi originálne a aj samotný prípad a jeho riešenie boli v porovnaní s tými lepšími epizódami seriálu trochu sklamaním. Zarazilo aj to, že Monk síce vo finále prípad vyrieši (ako inak, zábavným a skvelým spôsobom), ale chýbajú mu akékoľvek dôkazy (tvorcovia na ich nutnosť akosi úplne zabudli).

V prípade, že Monka už nikdy neuvidíme, ide o parádnu rozlúčku s veľmi emotívnym koncom, ktorý Monkovi a jeho činom dodáva veľkú váhu a význam (ako postave, tak seriálu samotnému). Pre fanúšikov seriálu ide o povinnosť, tí ostatní si môžu jeden bod z finálnych ôsmich bodov z desiatich ubrať. Ak sa pošťastí, film vyjde v priebehu budúceho roka na streamingovej službe SkyShowtime. Dovtedy sa bežným spôsobom pozrieť nedá.