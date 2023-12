Bývalý producent porna kritizuje film Jej telo. Prekážajú mu umelé pohyby aj nudné scény

Krutý príbeh českej olympijskej hviezdy a pornoherečky čelí kritike.

Z olympiády do porna. Film Jej telo v hlavnej úlohe s Natáliou Germáni je nakrútený podľa skutočných udalostí. Rozpráva príbeh bývalej skokanky do vody Andrey Absolonovej, ktorá svoju atletickú kariéru predčasne ukončila a stala sa herečkou vo filmoch pre dospelých.

Bývalý pornoproducent Oldřich Widman však nesúhlasí s filmovou adaptáciou. V podcaste Už budu! od Blesku priznal, že pred natáčaním kontroverznej biografie konzultoval s režisérkou Natáliou Císařovskou, ako to na pľaci skutočne vyzeralo. Informácie podľa jeho slov nespracovala adekvátne, namiesto toho sa ujala príbehu sama.

„Snažil som sa režisérke vysvetliť, že porno, ktoré uvidia v súčasnej dobe a ktoré jej nejaká produkcia ukázala, je niečo iné než to, čo sa nakrúcalo za čias Andrey Absolonovej. Vtedy boli české ženy hviezdami. Bohužiaľ, pani režisérka to nepochopila,“ vyhlásil v podcaste.

Poukazoval tým na scénu, kde pornoherečky dávali slovný dobrovoľný súhlas s nakrúcaním. Podľa Widmana išlo len o písomný súhlas, čím Císařovská skreslila realitu.

Debutová režisérka vraj nezachytila ani pravý dôvod Absolonovej rozhodnutia natáčať filmy pre dospelých. Hlavná postava v podaní Natálie Germáni je divákovi predstavená ako ctižiadostivá a po bohatstve túžiaca žena. Skutočnosť však vraj bola úplne iná.

Zdroj: Bontonfilm/propagační materiál/Její tělo

Zmarená kariéra

Absolonová si na olympijských hrách v roku 1996 poranila chrbticu, nemala však dostatok peňazí na liečbu. Pornopriemysel tak považovala za najefektívnejší zdroj financií. Vo filme nebol zachytený ani jej úmysel vrátiť sa k športovaniu, čo sa opäť stalo terčom Widmanovej kritiky.

Exproducent neušetril ani hlavnú herečku Germáni. „Je to pekná žena, fotogenická, ale to, čo predviedla vo filme? Umelé pohyby, zábery na tvár, nuda, to nikoho nezaujíma,“ vyjadril sa v podcaste.