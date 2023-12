UGG topánky: Hit milénia rozbehli surferskí bratia s investíciou 500 dolárov

Ako sa mohol z nenávidenej topánky stať módny fenomén?

„Cool people wear UGG,“ odkazuje ti na svojom Tiktoku značka UGG. Podobne ako v prípade obuvi Crocs, aj topánky UGG možno zaradiť do dvoch kategórií. Buď ich miluješ, alebo nenávidíš. Z topánky, ktorú mnohí stále považujú za antisexy, sa však stala ikona, ktorá dodnes prináša rôzne vylepšené dizajny v každej sezóne. Existuje vari ikonickejší look, ako mala Pamela Anderson či Paris Hilton v denimových šortkách a čižmách UGG? Celebrity ich v roku 2000 pravidelne predvádzali v uliciach LA, odvtedy ich chcel vlastniť každý.

Podľa každoročného rebríčka The Lyst Index sa UGG dostali na štvrté miesto v rámci kategórie Hottest Products 2022. Lyst pri víťazoch zohľadnil globálny dopyt, popularitu na sociálnych médiách, zobrazenia na webových stránkach a samotné predaje na ich portáli. A to práve vďaka tomu, že si Bella Hadid do ulíc zobrala šortky s UGG čižmami na platforme, konkrétne UGG Classic Ultra Mini Platform.

Zdroj: lyst.com

Od surferov v Austrálii až do ulíc Los Angeles

UGG je známy brand obuvi, ktorý si získal obľubu pre svoje teplé a pohodlné čižmy z ovčej kože. Majú semišový zovňajšok a plyšové vnútro s kožušinou. Na trhu dnes nájdeš rôzne verzie aj vďaka tomu, že značka uzatvára spolupráce s mnohými horúcimi menami módnej scény, ako napríklad Telfar, Palace či Heron Preston. Prvé topánky Ugg vyrobili v Austrálii začiatkom 20. storočia z ovčej kože a nosili ich predovšetkým surferi na Novom Zélande. Obľúbili si ich preto, aby si udržali nohy v teple potom, čo vyšli z vody. Podšívka z ovčej kože poskytla topánkam vynikajúcu izoláciu. Zimná obuv sa hneď stala (paradoxne) hitom pláží.

Koncom sedemdesiatych rokov 20. storočia sa uggy spájali so surferom Brianom Smithom. Vďaka nemu sa dostali do Spojených štátov, kde odštartovali raketový boom. Brian sa po ukončení štúdia vybral do Kalifornie, aby si splnil svoje podnikateľské sny.