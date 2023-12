TOP vianočné darčeky do 20 eur, ktorými potešíš (a prekvapíš) frajerku, sestru, kamošku aj mamu

Ak ti tieto sviatky nevychádza budget a každému si mal v pláne darovať objatie, tvoj plán sa ruší. S našimi tipmi urobíš žene tvojho života radosť aj do 20 eur a ešte ti zostane na kávu.

Okrem vianočného punču a pripálených lokší (aj tak ich máme všetci radi), je vo vzduchu cítiť aj vianočný stres. Sviatky pokoja a lásky sa totiž nezaobídu bez nákupného šialenstva, ktoré je v plnom prúde.

Ak si bezradný a trochu ťa tlačia účty, nezúfaj. Pripravili sme pre teba 11 tipov, ktorými zaručene urobíš radosť žene svojho života a pritom neminieš majland. Hoci sú na našom zozname darčeky do 20 eur, o kvalitu a luxus tu nie je núdza. Tvoja frajerka, sestra, kamoška či mamina sa ti pod stromčekom určite poďakujú.

Len nedávno sme ti priniesli zoznam vianočných darčekov pre frajera, ktorý nerieši, čo na seba, ale aj tipy pre každý rozpočet. Ak chceš mať prístup ku všetkým článkom, staň sa členom klubu Refresher+.

Roller a Gua Sha od Zoë Ayla

Náš zoznam začíname darčekom, ktorý poteší všetky milovníčky starostlivosti o pleť. Ako tip ti dávame práve darčekové balenie od Zoë Ayla, v ktorom nájdeš masážny valček a Gua Shu v tvare srdiečka (oba produkty v zelenej farbe, vyrobené z jadeitu). Tieto masážne doplnky podporujú tvorbu kolagénu, zanechávajú sviežu a lesklú pleť ale tiež zmierňujú vrásky a vylepšujú tón pleti či jej kontúry. To všetko kúpiš za výhodných 13 eur.

Ak hľadáš ideálny darček pre beauty maniačky, zrejme si na správnom mieste. Zdroj: Zoe Ayla

Mascara, špirála a kozmetická taštička od PUPA Milano

Ak hľadáš efektný, praktický a on budget darček pre ženy, rozhodne by si nemal prehliadnuť značku PUPA Milano. Taliansky kozmetický gigant ti totiž každé Vianoce prináša rôznorodé možnosti, ako ženu tvojho života potešiť kvalitným darčekom no, zároveň neminúť veľa peňazí.