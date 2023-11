6 TIPOV na darčeky pre každý rozpočet. S týmto zoznamom vybavíš celú svoju rodinu

Tento rok sme vybavili nákupný zoznam za teba.

Výber ideálneho darčeka pre mamu, otca, súrodencov, babku s dedkom či milovanú osobu je z roka na rok náročnejší. Ponožky, pyžamo či hrnček so zimnou tematikou už neprichádzajú do úvahy, a predsa chceš nájsť niečo, čo tvojich blízkych poteší.

Tento rok ti chceme nákupy trochu uľahčiť, preto sme vybrali 6 tipov na vianočný darček, s ktorými vybavíš rôznych členov rodiny, nech už je tvoj rozpočet akýkoľvek. Náš vianočný zoznam sme nakombinovali tak, aby obsahoval tech vychytávky, kozmetiku, zážitky či užitočné darčeky.

Kvalitná prírodná kozmetika pre náročných

Kozmetika Manufaktura je známa svojimi tematickými kolekciami. Okrem toho, že produkty majú príjemnú vôňu, ich účinky a konzistenciu ocení aj tvoja pokožka. Ideálnym vianočným darčekom je luxusná sada Lesné ovocie, ktorá obsahuje výťažky zo šťavnatých malín, sladkých jahôd a osviežujúcich černíc. Jej hlavným benefitom je intenzívna hydratácia a regenerácia pokožky.

V darčekovej sade Lesné ovocie nájdeš sprchovací a kúpeľový gél, krém na ruky, pleťový balzam, tuhé mydlo na ruky a telo, balzam na pery a vonnú sviečku zo sójového vosku. Navyše, nemusíš si robiť starosti ani s darčekovým balením, keďže kozmetiku zdobia originálne akvarelové kresby výtvarníčky Diany Delevovej.

Zdroj: Manufaktura

Ak obdarovaná osoba preferuje inú vôňu, vyskúšaj darčekovú sadu z kolekcie Lúka, ktorú inšpirovali slovenské horské lúky na Liptove, alebo kolekciu Marhuľa, ktorá obsahuje olej z moravského rodinného olejárstva.

Ďalšou možnosťou je legendárna sada kozmetiky z českého piva, ktorá obsahuje najväčší hit od Manufaktury – ikonický šampón na krásne a lesklé vlasy. V Manufakture nájdeš aj pánsku kozmetiku v podobe trojdielneho setu pánskych bestsellerov na každodennú starostlivosť o telo a vlasy. Ak chceš lepšie spoznať výhody kozmetiky Manufaktura, prečítaj si náš predošlý článok.

Pre šoférov

Ceny pohonných hmôt nie vždy potešia. Čerpacia stanica ORLEN však pripravila špeciálnu ponuku, vďaka ktorej môžeš svojim blízkym darovať výhodnejšie tankovanie v podobe darčekovej karty Tankarta Easy.

Zľava na palivá platí do 31. janurára 2024 a počas tohto obdobia môže obdarovaná osoba tankovať palivá Efecta so zľavou 2 centy alebo prémiové palivá Verva so zľavou 6 centov. S kartou je možné výhodnejšie tankovať iba na čerpacích staniciach ORLEN (okrem čerpacích staníc Express).

Darčekovú kartu môžeš kúpiť a dobiť na ľubovoľnú sumu v ktorejkoľvek čerpacej stanici ORLEN s obsluhou. Všetky podmienky a výhody Tankarty Easy nájdeš na tomto odkaze.

Zdroj: Orlen

Pre milovníkov kúpeľov

S pobytom v štvorhviezdičkovom hoteli Esplanade daruješ blízkej osobe čas na rozmaznávanie. Tento hotel na piešťanskom Kúpeľnom ostrove je priamo prepojený s jedným z najväčších balneologických centier v strednej Európe s rozlohou 8 000 m². Piešťanské liečivé bahno je unikátne vďaka svojmu nezvyčajne vysokému obsahu síry a sírovodíka. Pred použitím ho kúpeľníci nechávajú rok vyzrieť. Vyzreté bahno je mazľavé a má modrú až čiernu farbu.

Okrem liečebných procedúr si obdarovaná osoba môže dopriať aj pobyt vo wellness, zacvičiť vo fitku alebo si zaplávať vo vnútornom alebo vonkajšom termálnom bazéne. V hotelovej reštaurácii si návštevníci vychutnajú jedlá s množstvom zeleniny, rýb a hydiny. Sú nutrične navrhnuté tak, aby podporili liečebné účinky procedúr.

V rámci pobytu v hoteli Esplanade je možné navštíviť aj neďaleký secesný kúpeľný dom Irma. Kupolovité stropy, vitráže a interiér vytvárajú dojem bohémskych čias starého Hollywoodu.

Zdroj: Ensana Health Spa Hotels

Vymakaná kolobežka pre tech nadšencov

Kolobežka Electric Scooter 4 Lite EU od Xiaomi bude skvelým pomocníkom na efektívnu dopravu v meste. Na jedno nabitie prejde 20 km pri maximálnej rýchlosti 25 km/h. S motorom s výkonom 300 W kolobežka bez problémov zvládne kopce so stúpaním až do 14 %. Bubnová brzda na zadnom kolese a systém E-ABS na prednom kolese skracujú brzdnú dráhu a postarajú sa o bezpečné zastavenie kolobežky. 8,5-palcové pneumatiky zas účinne absorbujú nárazy a zabraňujú prekĺzavaniu.

Jazda na Electric Scooter 4 Lite EU bude pohodlnejšia aj vďaka širokej našľapovacej doske, ktorú výrobcovia rozšírili o 5 cm oproti predošlému modelu Electric Scooter 3 Lite.

Kolobežku môžeš bez problémov spárovať s aplikáciou Xiaomi Home a sledovať tak svoju rýchlosť a stav batérie v reálnom čase. Prostredníctvom aplikácie môžeš kolobežku aj uzamknúť a upozorní ťa na prípadné poruchy.

Electric Scooter 4 Lite EU si teraz môžeš kúpiť na webe a v predajniach Xiaomi s výhodnejšou cenovkou 354,90 € (pôvodne 416,90 €).

Zdroj: Xiaomi

Zážitok pre tých, čo sa potrebujú uvoľniť

V bratislavskom salóne Green lotus skúsené masérky z Thajska ovládajú kúzlo thajských masážnych rituálov. Tieto rituály môžu trvať až niekoľko hodín. Na rozdiel od bežnej masáže je komunikácia s masérkou minimálna, aby tvoja myseľ mohla naozaj vypnúť.

Blízkej osobe môžeš kúpiť darčekovú poukážku na procedúry v Green lotus v ľubovoľnej hodnote. Až do 23. decembra však môžeš využiť zľavu na nákup darčekových poukážok – ak si kúpiš poukážku nad 100 eur, získaš zľavu 10 % na nákup, a s poukážkou nad 200 eur získaš zľavu 20 %. Poukážku môžeš kúpiť na webe alebo osobne v salóne v Apollo Business Center II. na Prievozskej 4.

Obdarovaná osoba môže svoj darček využiť na ktorúkoľvek z procedúr, ako napríklad masáž na uvoľnenie chrbta, nôh, tradičnú thajskú masáž či 5-hodinový masážny rituál. Ak chceš detailne vedieť, ako tieto masážne rituály prebiehajú, prečítaj si náš predchádzajúci článok.

Zdroj: Green lotus

Darček pre nerozhodných

Robí ti nakupovanie problém a máš pocit, že nevieš vybrať vhodný darček? V tom prípade oceníš darčekovú kartu do nákupného centra, s ktorou môžeš platiť v rôznych prevádzkach.

S darčekovou kartou Eurovea môže obdarovaná osoba platiť vo všetkých obchodoch, reštauráciách, v kine, vo fitku či dokonca u kaderníka. Takto môžeš blízkemu darovať kredit v sume od 5 do 250 eur a karta platí jeden rok (odo dňa vystavenia). Majitelia karty môžu jednoducho zistiť zostatok kreditu niekoľkými spôsobmi. Skenovaním QR kódu priamo na darčekovej karte alebo v predajnom kiosku pri infopulte, prípadne zadaním čísla Token z karty na webovej stránke nákupného centra.

Darčekovú kartu môžeš kúpiť v kiosku pri informačnom pulte hneď pri hlavnom vstupe do nákupného centra, každý deň od 7.00 do 22.00 h. Ak patríš k ľuďom, ktorí nakupujú úplne na poslednú chvíľu, darčekovú kartu v Eurovei vybavíš aj 24. decembra do 12.00 h.